مال وأعمال

جمعت شركة يوبيكوتيوس إنرجي Ubiquitous Energy، وهي شركة ناشئة في مجال علوم المواد، 30 مليون دولار ضمن جولة تمويل جديدة، بهدف تمويل مشروعها لتحويل النوافذ إلى خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء.

وكشفت الشركة عن إغلاق جولة تمويل جديدة شاركت فيها شركة أندرسن، عملاق تصنيع النوافذ والأبواب، ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة إلى 70 مليون دولار. وتتلخص فكرة الشركة، في طلاء النوافذ بمادة مواد شبه موصلة لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، حيث تبلغ سماكة الطلاء نانومترا فقط وتصل الأسلاك الصغيرة النافذة الشمسية بالأنظمة الكهربائية.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة، سوزان ستون، إن الأموال التي جمعتها ستستخدم في تمويل أبحاث التصنيع وأعمال التطوير، حيث تستهدف الشركة الإنتاج التجاري بحلول أوائل عام 2024.

وأضافت: «سنتمكن في النهاية من صنع خلايا طاقة شمسية يمكنها توليد الكهرباء على كل النوافذ، كما يمكن تحويل ناطحات السحاب إلى مزارع شمسية رأسية». وأوضحت ستون، أن منتج الشركة الجاري تطويره، سيعمل بكفاءة 50% من الألواح الشمسية التقليدية، لكن الحد الأقصى النظري لها هو حوالي ثلثي الكفاءة المحتملة للألواح الشمسية العادية. وأرجعت السبب في أن جزءاً من هذه الكفاءة المنخفضة هو فقط لأن النوافذ عمودية، بينما توضع الألواح الشمسية أفقيا، ما يسمح لها بجمع المزيد من ضوء الشمس المباشر.

