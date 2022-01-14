مال وأعمال

العوائق التي تعرقل التحول الرقمي، وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية، وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية، محاور عدة لمؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» في الشرق الأوسط الذي أقيم بالدوحة.

فالمؤتمر الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ويستقطب متحدثين من مؤسسات ومنظمات دولية في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، تناول أهمية توفر الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي الذي يسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي المالي. وركز المؤتمر على مناقشة مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية، وابتكارات التكنولوجيا المالية، وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، فضلا عن دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتعزيز الشفافية باستخدام الهويات والسجلات الرقمية وتوصيات مجموعة العمل المالي «إف إيه تي إف إل» (FATFL)، وكيفية حماية العملاء في ظل التحول الرقمي.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد، أن مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، إذ أصبحت رقمنة الاقتصاد في قمة أولويات مختلف دول العالم، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في أميركا مستوى 50% من المساهمة في الناتج المحلي، في حين وصل في الصين مستوى 60%.

السيد يرى أن رقمنة الخدمات المالية والمصرفية أصبحت في قمة أولويات مختلف دول العالم هاشم السيد يرى أن رقمنة الخدمات المالية والمصرفية أصبحت في قمة أولويات العالم (الجزيرة).

أرقام هزيلة

ورغم هذه الأرقام، فإن الوضع في العالم العربي يشير إلى ضعف كبير، إذ نرى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لا تتجاوز 3%، خاصة إذا عرفنا أن اقتصادات دول الخليج مجتمعة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار وتمثل رابع قوة اقتصادية في العالم بعد أميركا والصين واليابان، وفقا للسيد.

أما مديرة إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيدة أمل الكواري، فأكدت أن التكنولوجيا أصبحت لاعبا رئيسا وضروريا في جميع المجالات، مشددة على أهمية التعرف على أساليب حماية نزاهة النظم المالية من خلال تحديد ومعرفة وتقييم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا المالية على نحو إجرامي، وباستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال.

