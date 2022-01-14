مال وأعمال

توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس مطلق العازمي تحقيق الشركة لأرباح صافية تصل إلى نحو 600 مليون دولار وذلك بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 بمتوسط عائد على رأس المال العامل يعادل 20% على الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة البتروكيماويات تحت وطأة جائحة كورونا، وما كان لهذا الإنجار أن يتحقق لولا تضافر جهود العاملين من الكوادر الوطنية المتخصصة في متابعة استثمارات الشركة وتنفيذ دراسات ذات جودة عالية، توجت جهودها بتحقيق عوائد مجزية لهذه الاستثمارات.

وأوضح العازمي أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ومنذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في التعامل مع هذا التحدي، حيث قامت بوضع خطط الطوارئ اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة، وتخطي أي ظروف قد تنشأ عن تفاقم الأزمة.

وأشار العازمي إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تتميز بدقة اختيار استثماراتها سواء المحلية أو العالمية، حيث حققت استثمارات الشركة عوائد كبيرة من خلال هذه المشاركات بمتوسط عائد على الاستثمار يتجاوز الـ 600%، ما يدل على حرصها في اختيار الفرص ذات المردود العالي ماليا وفنيا، والذي ينعكس بالإيجاب على ربحية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام.

وفيما يخص مشروع الشراكة والخاص بإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبلين في كندا، أكد العازمي أن شركة صناعة الكيماويات البترولية حصلت على موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتعليق مشروعها في كندا وذلك بالتوافق مع الشريك الكندي بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاق للحدود وتغير في القوانين وتعطل سلاسل الإمداد وصعوبة المحافظة على أهداف الانفاق الرأسمالي (حسب الخطة الموضوعة قبل الجائحة) في ظل ظروف غير مناسبة لتنفيذ مشاريع كبرى خصوصا بأن المشروع ما زال في مراحلة المبكرة ولم يصل لمرحلة الإنشاء، وكذلك منع حدوث أي زياده في التكاليف في ظل الأوضاع الغير مستقرة عالميا، والمحافظة على نجاح المشروع بعد التأكد من انتهاء تداعيات الجائحة ودراسة أوضاع الأسواق العالمية، والحصول على الموافقات المطلوبة لعودة المشروع في حينه.

وأوضح العازمي إن الشركة حققت إنجازات عديدة خلال الفترة الماضية لمشاريعها ومشاركاتها داخل وخارج الكويت أهمها تحقيق شركة الشراكة SK picglobal والتي تملك فيها الكيماويات البترولية نسبة 49% معدل ربحية تجاوز 8% وذلك خلال العام الأول من تأسيسها في مارس 2020 بالرغم من التحديات التي واجهتها منذ انطلاقها خلال جائحة كورونا، متوقعاً تحقيقها لأرباح قياسية تصل إلى 240 مليون دولار في عام 2021 (معدل ربحية يتجاوز 20%).

وأفاد أن شركة إيكويت للبتروكيماويات والتي تمتلك فيها «الكيماويات البترولية» نسبة 42.5% حققت أداء رائعاً خلال العام المالي متوقعاً تحقيقها لأرباح تفوق المليار دولار للسنة المنتهية في ديسمبر 2021.

وتوقع العازمي تحقيق شركات المشاركة أرباح تتجاوز 1.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضح العازمي أن الشركة تحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعات البتروكيماوية، من خلال عدة مبادرات أهمها: اشراك القطاع الخاص في استثمارات مشاريع البتروكيماويات، تشجيع تطوير مشاريع متوسطة الحجم في قطاع المواد الكيميائية والبلاستيك، بالإضافة إلى تعزيز النمو في قطاع الخدمات (اللوجيستية والنقل وغيرها) لدعم أعمال البتروكيماويات في الكويت، وكذلك شراء مستلزمات الشركة من موردين محليين واستغلال مخرجات الشركة من مواد بتروكيماوية واستخدامها كمواد لقيم لإنشاء صناعات تحويلية محلياً.

كما تعتزم الشركة إنشاء مصنع لتدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات نهائية داخل الكويت، ليكون أحد المشاريع البيئية الهامة التي تسهم في تقليل التلوث ومعالجة النفايات البلاستيكية والحد من خطرها وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها لاحقا وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت.

وحول الاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة في تحقيق النمو قال العازمي: إن العام الحالي شهد أكبر عملية توظيف للشباب الكويتي خلال الخمس السنوات السابقة في الشركة حيث تم تعيين ما نسبته 12% من عدد الموظفين الحاليين، لافتاً إلى أن نسبة العاملين الكويتيين في الشركة بلغت حالياً 94.6%، كما تم تعيين الشباب الكويتي في التخصصات الفنية والإدارية في عقود المقاول ، حيث وصلت نسبة الكويتيين في عقود المقاول إلى 31% متوقعاً وصولها إلى 40% خلال العامين القادمين.

