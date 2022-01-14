مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 2.26 دولار؛ ليصل إلى 85.04 دولار، مقابل 82.78 دولاراً للبرميل؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات أمس، بعد تراجع أكثر من التوقعات للمخزونات الأميركية من الخام ومع هبوط الدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط تراجعت 4.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 7 يناير الحالي؛ لتهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 8 ملايين برميل، وصعد مخزون المقطرات 2.5 مليون برميل.

وصعد أمس سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.1% أو ما يُعادل 95 سنتاً ليصل إلى 84.67 دولاراً للبرميل. كما ارتفع سعر خام نايمكس الأميركي تسليم فبراير بنحو 1.8% أو ما يُعادل 1.42 دولار عند 82.64 دولاراً للبرميل.

و تراجعت أسعار النفط متخلية عن بعض مكاسبها في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون حول العالم. وهبطت اليوم عقود خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.2% أو ما يُعادل 19 سنتاً لتصل إلى 84.48 دولاراً للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي بنحو 0.2% أو ما يُعادل 20 سنتاً عند 82.44 دولاراً للبرميل.

