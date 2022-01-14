مال وأعمال

بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية 11.7 برميل مكافئ نفط خلال عام 2020، مرتفعًا عن متوسط استهلاك الفرد في دول آسيا المحيط الهندي وأميركا الجنوبية والوسطى، حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.

وأشار التقرير إلى تبوؤ زيت «الديزل» المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك العربي للمنتجات البترولية بكمية بلغت 2.057 مليون برميل مكافئ نفط يومي بنسبة 31.9% من إجمالي المنتجات البترولية التي بلغت 6.450 ملايين برميل مكافئ نفط يومي خلال 2020، حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.

