مال وأعمال

كشفت وثيقة مصرفية أن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية من المتوقع أن تجمع ما بين 3.5 مليارات دولار و4.4 مليارات دولار من بيع سندات على شريحتين، بحسب وكالة رويترز.

أظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة مستحقة بين 14 عاما ونصف العام إلى 15 عاما، ونحو 235 نقطة لسندات لأجل 24 عاما ونصف العام إلى 25 عاما.

سيعيد إصدار هذه السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليارات دولار والذي ساهم في تمويل صفقة «أنابيب نفط أرامكو».

