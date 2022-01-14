النهار Weekend

مزارع الياسمين من المزارع الكبيرة المنتجة في الكويت، والتي تنفرد بأنشطتها المتنوعة من حيث الانتاجات المختلفة من الخضروات والالبان والبيض، وتتميز «الياسمين» بتزويد السوق المحلي اطنانا من مختلف الأصناف الأساسية والمطلوبة للمستهلك ذات الجودة العالية بعد اعتمد صاحبها المغفور له جميل السلطان الذي وضع رؤيته بانتاج الطبيعي من الخضروات والألبان والعسل دون اضافة المواد الحافظة او اضافات اخرى، ومن منتجاتها الألبان بمختلف منتجاته الحليب واللبن والروب والأجبان العربية، الى جانب عسل السدر الطبيعي والعسل الربيعي، فضلا عن الخضروات.

«الياسمين» انشأت البيت الأخضر لاحتضان بعض الاشجار النادرة وانتاج ثمار الموز والتين والبابايا وغيرها من المنتجات النادرة، في حين انها ارتأت تخصيص جزء من المزرعة التي تبلغ مساحتها 350 الف متر مربع للسياحة ليكون وجهة ذات منظر خلاب للرواد الذين تستقبلهم بشكل يومي من غير رسوما للدخول، حيث وضعت اماكن خاصة للزور ومراكز لتناول القهوة.

وقال مدير مزارع الياسمين د. سامح سلام، ان المزرعة تحتضن جملة من الانشطة ضمن مساحتة تبلغ 350 الف متر مربع، حيث ان هناك اكثر من نشاطا، في مقدمتها الخاص بالانتاج الحيواني ومنها مزرعة الابقار التي يتجاوز عددها 400 رأسا، مشيرا الى ان المزرعة تتميز بخاصية المحلب لانتاج الحليب الطبيعي، موضحا ان هناك نوعان من الابقار الأمريكي والألماني المنتجة للحليب الذي يؤخذ على فترتين صباحية ومسائية.

وأكد سلام، ان التغذية في المزرعة تعتبر شبه آلية حيث يتم تقديم الغذاء للحيوانات آليا بنسبة 90 في المئة، منوها الى ان اصحاب المزرعة ارتأوا العمل على تغيير الجيل الموجود من الابقار بشكل سنوي بنسبة 20 في المئة، مؤكدا ان مزارع الأبقار تنتج مختلف الالبان والاجبان، فضلا عن الاستفادة من مخلفاتها حيث ان المزرعة خصصت ركن من اركانها لانتاج السماد الطبيعي.

وأشار الى ان هناك نشاطا آخرا تتميز فيه مزارع والياسمين الا وهو مشروع انتاج البيض، حيث لدينا 3 بيوت خاصة بالدواجن التي انشأت على نظام الهولندي بعد توريد جميع الأجهزة والأدوات اللازمة من امستردام، مبينا ان هذه البيوت والذي يحمل كلا منها 10 آلاف دجاجة، مهيئة وفق درجات الحرارة المناسبة للدواجن، لافتا الى ان التحكم بنسب درجات الحرارة والرطوبة وكذلك الغذاء اوتامتيك عن طريق الكمبيوتر.

«الفريش»

وأكد ان «الياسمين» تسهم في تزويد السوق المحلي يوميا من البيض «الفريش» بنحو الف و200 كرتونا، ومنه البيض العربي الابيض الصغير والبيض الأحمر الكبير ذات الصفار الواحد والصفارين، مؤكدا ان البيت الواحد يحتضن 10 آلاف دجاجة.

مصنع الأجبان

وأشار سلام الى ان من المصانع التي تتميز فيها مزارع الياسمين «مصنع الالبان» الذي ينتج نحو 25 طنا بشكل يومي تحمل 110 انتاجات مختلفة من جميع الالبان الطازجة مثل الحليب واللبن والروب، بالاضافة الى الاجبان المتنوعة شاملة الحلوم والعكاوي وغيرها من الاجبان العربية، فضلا عن انواع الروب المختلف ومنها اليوناني والمحلب والمزود بالفواكه، قائلا: نحن نمتاز في انتاج الالبان الطازجة الصحية دون اي اضافات صناعية، مؤكدا ان جميع هذا الأصناف الـ 110 نوع يتم توزيعها على مستوى الكويت يوميا عن طريق مراكز التسوق المتوافرة في المناطق.

نشاط سياحي

الى ذلك، اكد سلام، ان المزرعة تتميز ايضا بالنشاط السياحي، حيث المناظر الخلابة والغابة الصغيرة التي تحتضن الحيوانات الاليفية مثل الابقار والجمال والغزلان والنعام والبط بأنواعه والأرانب وغيرها من الحيوانات اللطيفة المحببة للاطفال، هذا فضلا عن البحيرة والاماكن المخصصة للزوار.

البيت الأخضر والمحميات

وكشف سلام، عن وجود «البيت الأخضر» الذي يحتضن النباتات والاشجار النادرة من اشجار الموز والتين والمنجا والبابايا، فضلا عن كوكتيل من الثمار النادرة في الكويت.

وقال: «لدينا في مزارع الياسين نحو 300 بيت محمي الى جانب الزراعة الحقلية، هذه البيوت تحتضن مختلف الخضروات مثل الطماطم بانواعها المختلفة منها الطماطم الشيري والبلحي والدائري وكذلك الخيار بانواعه الكبير والمتوسط والبيبي، علاوة على الكوسا بانواعها الصفراء والخضراء الغامقة والخضراء الفاتحة، الى جانب الباميا والبطاطس والقرع وكل انواع الخضروات بالاضافة الى الفراولة الاميركية.

وفيما قال سلام، ان الدخول الى المزرعة من غير رسوم مالية، حيث الاماكن المخصصة للجلوس واللعب، اشار الى وجود منحلا كبيرا يضم 300 خلية محيطة بها اشجارا من السدر والزهور المختلفة، منوها الى انه يتم الانتاج من هذه المناحل العسل الطبيعي من غير الاضافات.

مؤكدا ان المرحوم جميل السلطان كان يؤكد على اهمية انتاج المنتجات الطبيعية ذات الجودة العالية حتى وان كان الانتاج قليلا، مؤكدا ان المغفور له كان حريصا على توفير الراحة النفسية للمستهلك من خلال توفير المنتج الصحي.

