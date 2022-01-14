النهار Weekend

فندق ومنتجع مكارم النخيل يعد أحد أرقى المنتجعات السياحية في جدة والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية من حيث الخدمات المتميزة في الضيافة والترحاب والحفاوة العربية الاصيلة ويتميز بالمسطحات الخضراء الشاسعة، ونوادٍ صحية للرجال والنساء، وشواطئ رملية ذات إطلالة خلابة، وفلل وشقق أنيقة، فضلًا عن فندق يضم غرفًا فندقية وأجنحة مفروشة بإدارة طاقم ذي خبرة عالمية. تحتوي القرية على مرسى بحري وبلازا مطلة على البحر الأحمر تتسع لـ 800 شخص، وحديقة مائية للأطفال وهواة السباحة والرياضات المائية على الشاطئ الخاص، بمواصفات استثنائية وراقية. تضم القرية 83 فيلا فاخرة، و21 شقة فندقية، وفندقًا يحتضن 43 غرفة وجناحًا، تجدون فيها الخصوصية العائلية، وخدمات ومرافق متنوعة مثل المطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى المأكولات من المطابخ العالمية لتناسب كل الأذواق.

كما يقدم الفندق الخدمات للمهام والاجتماعات والمناسبات.

بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات والمناسبات، وبرامج ترفيهية لتضيف مزيدًا من المتعة والتنوع إلى رواد المنتجع حيث يقدم مطعم Al Aresh خيارات بوفيه متنوعة وقوائم تتكون من المأكولات الغربية والشرقية والعربية، ويطل مقهى Marina Plaza على البحر ويقدم الوجبات الخفيفة ومجموعة متنوعة من المشروبات والعصائر.

ويقع فندق مكارم النخيل على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة جدة وعلى بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

