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«الحب يصنع التاريخ».. عبارة يمكن أن تلخص تاريخ واحد من أشهر قصور القاهرة التاريخية، القصر الذي شيده الخديو إسماعيل بحثًا عن إثارة إعجاب الإمبراطورة أوجيني، التي اختارها إسماعيل لكي تكون ضيف شرف افتتاح قناة السويس، ليس هذا فحسب، لكنه منحها شرف إعلان تدشين ذلك الحدث التاريخي.

امتيازات حفل الافتتاح لم تكن الشيء الوحيد الذي حاول من خلاله الخديو إسماعيل، جذب انتباه الإمبراطورة، لكنه وفي سبيل إثارة إعجابها وضمان راحتها طوال فترة إقامتها في مصر، أمر بتشيد قصر كبير عرف بعد ذلك باسم «قصر الجزيرة».

وتعود قصة بناء «قصر الجزيرة» إلى العام 1869، القصة بدأت في 1869، عندما اجتمع عدد من خبراء المعمار من فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا لتحقيق حلم حاكم مصر، بتشييد صرح عملاق، في حي راق على نهر النيل، ليتباهى به أمام ضيوف العالم القادمين إلى القاهرة للاحتفال بافتتاح قناة السويس، وتحديدًا الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث.

حلم إسماعيل بإبهار الإمبراطورة، لم يتوقف عند هذا الحد، لكنه أمر ببناء القصر على غرار قصر «توليرى بالاس» الذي نشأت فيه في باريس، وحرص على إضفاء الجو الأندلسي الذي يدمج الإسباني مع الإسلامي، كون الإمبراطورة من أصول إسبانية، وقد وضع التصميم الأساس للقصر المهندس المعماري الألماني جوليوس فرانز، وقام بأعمال الديكور المهندس كارل فون ديتش، الذي جلب أفخم ما يمكن الحصول عليه من ديكورات وإكسسوارات من باريس وبرلين في ذلك الوقت، وتكلف ذلك 750 ألف جنيه.

بعد ذلك قام مهندس المناظر الطبيعية الفرنسي بارييه ديشامب بتحويل الجزيرة برمتها إلى متنزه مترامي الأطراف يشتمل في داخله على قصر الجزيرة، بالإضافة إلى كشك محمد علي، وجميع الأقواس المعمارية المستخدمة في بناء قصر الجزيرة مصنوعة من الحديد الزهر، وتم تصنيعها آنذاك في ألمانيا، ثم قام مهندسون ألمان بتجميعها وتركيبها في موقع البناء.

أما الديكورات والحلي الداخلية للقصر فقد أمر الخديو إسماعيل باستيرادها من باريس، وقد قام مهندس التصاميم الداخلية الألماني الشهير كارل ويلهلم فون ديبيتش في ورشته ببرلين بتصميم وتجميع الزخارف الداخلية الخاصة بالقصر، وهي الزخارف التي حرص من خلالها على أن يراعي التناغم والانسجام بين كل العناصر الداخلية بما في ذلك الأثاثات والستائر والسجاد وحتى النقوش على الجدران.

المثير في الأمر هنا أن الكلفة الضخمة التي أنفقت على تشييد القصر، لم تشمل تكاليف مهمة هندسة المناظر الطبيعية المحيطة بالقصر، وهي المهمة التي كانت ضخمة جدا بحد ذاتها إذ إنها استدعت تدعيم وتقوية ضفة نهر النيل المقابلة للقصر، بالإضافة إلى حماية المناطق المحيطة بالقصر من مخاطر حدوث الفيضانات، كما قام بتمهيد الطريق المؤدي إلى الأهرامات، وشيد عدة جسور، من ضمنها جسر قصر النيل، وجسر أبو العلا، لتمكين الوفود المشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس من التحرك إلى الأهرامات من قصر الجزيرة.

ويعد القصر البناء الوحيد المشيد في جزيرة الزمالك في ذلك الوقت، وكانت حديقة القصر تضم أندر النباتات والأشجار، إضافة إلى ذلك، فقد احتوت على حديقة حيوانات متميزة لتسلية الضيوف والمدعوين، التي بدورها أصبحت النواة الأولى لحديقة الحيوان بالجيزة.

ولدى الانتهاء من تشييد القصر قال فرانز بك أن قصر الجزيرة هو بحق أجمل بناية من نوعها ذات طراز عربي حديث، عندما عهد إلى الموسيقار العالمي فيردي بتأليف موسيقى، بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس، حيث أنجز فيردي تأليف موسيقى «أوبرا عايدة» خصيصا لهذه المناسبة، وقد عزفت الموسيقى لأول مرة في حديقة قصر الجزيرة.

ويضم القصر لوحات وتماثيل باهظة الثمن، أنجزها أشهر النحاتين والرسامين الأوروبيين، واستوحى القصر رسومه من الطراز الشرقي ومن الفن الإسلامي، وتتناغم التصاميم الداخلية بين أقمشة وأثاث ومشغولات من مدارس فرنسية وألمانية وإيطالية.

ومن أبرز موجودات القصر، التي أعيد ترميم بعضها، نافورة من المعدن المشغول، وسلم من الرخام، وست ساعات جدارية قديمة، ولوحات متنوعة، منها رسم للإمبراطورة أوجيني، وطاولة من الرخام تعود لعهد الملك لويس الرابع عشر.

كما أسس الخديو إسماعيل حجرتين للنوم للإمبراطورة أوجيني الأولى ذات طابع فرنسي مثيلة تماماً لحجرتها في قصر التولير بفرنسا، والثانية إسلامية الطابع (أرابيسك)، وكتب عليها أبيات من الشعر ترحيبًا بقدومها.

ويحتوي بهو القصر الفخم، على لوحتين معاصرتين إحداهما هي لوحة العشاء الأسطوري الذي حضره الصفوة وكانت من بينهم الإمبراطورة أوجيني أميرة الموضة في ذلك العصر، كما به لوحة أخرى للاحتفالية المقامة في الإسماعيلية لافتتاح قناة السويس، وقد خصص صالون ملكي وقد كانت جميع نقوشاته تصور محاصيل مصر الزراعية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى التماثيل الرخامية النادرة التي تتزين بها حديقة القصر والتي صنعت خصيصا ًفي إيطاليا للخديوي إسماعيل.

في عام 1879 تم بيع القصر لشركة الفنادق المصرية لسداد جزء من ديون الخديو إسماعيل، ليصبح آنذاك فندق قصر الجزيرة واستمر مدة 40 عامًا، قبل انهيار الحركة السياحية في مصر خلال أحداث الحرب العالمية الأولى مطلع القرن الماضي، فقررت الشركة المالكة بيع القصر إلى الأمير اللبناني حبيب لطف الله الذي حوله إلى سكن خاص. ومع أحداث ثورة 1952 وانتهاء الملكية وإعلان الجمهورية، تم تأميم القصر في أعقاب الثورة وتحويله مرة أخرى إلى فندق باسم «عمر الخيام» ثم في بداية السبعينيات تولت شركة ماريوت العالمية إدارة الفندق.

وبتولي شركة «ماريوت» العالمية إدارته، تم ترميم القصر والحدائق مع بناء برجين على جانبيه ليضما 1250 غرفة وجناحا فاخرا مع الاحتفاظ بالقصر الأصلي مقرًا للاستقبال والمطاعم وقاعات الاجتماعات وصالات الاحتفالات، وقد افتتح الفندق في عام 1982.

بعد بيع القصر جرى تقسيم حدائقه إلى أقسام عدة منفصلة من بينها الحديقة الخديوة التي أصبحت نادي الجزيرة الرياضي، وتشمل مضمار سباق الخيول وملعب البولو، أما حديقة الأسماك الخديوة الواقعة على الجانب الغربي من القصر فقد تم تحويلها إلى حديقة أسماك ضخمة منفصلة، وافتتحت رسميا في العام 1902، ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا تحت مسمى حديقة «الأسماك».

