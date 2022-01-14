النهار Weekend

مع حلول فصل الشتاء، يصبح من الصعب لدى بعض الأشخاص السيطرة على أوزانهم، كما أن التغيرات المُناخية من فصل لآخر تؤدي إلى حدوث ما يسمى بالاكتئاب الموسمي الذي يقود بدوره الى انخفاض مستوى السيروتونين وهو ناقل عصبي يقوم الدماغ بتصنيعه والذي بدوره يسبب شعورنا بالسعادة، وفي هذه الحالة يحتاج الجسم إلى المزيد من السكريات لإعادة رفع مستوى هذا الناقل العصبي في الجسم ما يزيد الرغبة لدينا بتناول المزيد من السكريات والأطعمة الغنية بالدهون، ما يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي. التقت «النهار» سماح غانم – اخصائية التغذية خبرة اكثر من 15 عاما في مجال السمنة والتغذية العلاجية. وكان لنا هذا الحوار:

لماذا نجوع اكثر في الشتاء؟

عادة يحصل انخفاض في درجة حرارة الجسم ما يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية حتى نتخلص من الشعور بالبرد، فهذه المعادلة تجعل زيادة في تناول الطعام يزيد احساسنا بالدفء. بالاضافة الى اسباب اخرى منها قلة شرب الماء. فهناك الكثير من الاشخاص في فصل الشتاء تقل رغبتهم في شرب الماء ما يسبب جفافاً للجسم، وهي من اكثر العوامل التي تزيد احساسنا بالجوع.

قلة الحركة في فصل الشتاء ووجود وقت فراغ طويل يزيد من احساسنا بالجوع وخاصة الجوع العاطفي ونأكل بالرغم من عدم احساسنا بالجوع.

التركيز على الوجبات الغنية بالسكريات والنشويات يزيد من معدل احساس الجوع ويقلل الشعور بالشبع.

كيف نتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء؟

اولا التركيز على الاطعمة التى تزيد من الاحساس بالشبع مثلا: نقلل من احتياجنا من السكريات والكربوهيدرات ونزيد من الاطعمة الغنية بالبروتين.

نزيد من تناول السوائل وخصوصا الشوربة نأخذ قبل كل وجبة رئيسة كوباً من الشوربة يمد الجسم بالسوائل ويعطينا احساساً بالشبع ويمد الجسم بالالياف. وايضا غني بالفيتامينات والمعادن وغيرها.

وايضا زيادة تناولنا الاعشاب تقلل من احساس الجوع وتزيد من فرصة تجنب الزيادة في الوزن. تناول السوائل ذات السعرات الحرارية القليلة من اهمها الاعشاب فهي اكثر من الكافيين تساعد على ادرار الماء من الجسم.

كل مازاد الجفاف زاد الشعور بالجوع. من 2 -3 في اليوم.

زيادة الحركة تساعد على تجنب الزيادة في الوزن بالاضافة الى التقليل من السكريات.

هل معدل الحرق يقل في الشتاء؟

لا. الجسم لا يتأثر بوضعية الجو الخارجي او درجة حرارة الجسم او التأثر بالفصول.

ما الاغذية الاساسية؟

كربوهيدرات وبروتين وزيوت نباتية او صحية. الماء والفيتامينات والمعادن من الامور الاساسية التي لابد ان تتواجد في النظام الغذائي كي نحافظ على الصحة. وتواجدهم بطريقة متوازنة يلعب دوراً اساسياً بالمحافظة على الناحية الصحية بشكل صحيح.

هل المشروبات الساخنة تغني عن شرب الماء؟

الاعشاب ممكن تعادل شرب الماء، يعني لترين من الماء يوميا على الاقل. ويعتمد ايضا على الوزن.

الكافيين لا يعتمد عليه وليس بديلاً للماء. لان الكافيين بطبيعته مدر للماء. ولا نستطيع الاستغناء عن الماء. بالعكس مع كل كوب من الكافيين يوميا نحتاج بالمقابل زيادة كوب من الماء عن احتياجنا اليومي. كل كوب من الكافيين يعادل كوباً من ادرار الماء من الجسم.

هل يمكن الاستغناء عن بعض الوجبات لتقليل الوزن؟

بشرط ولكن بطريقة منظمة وغير عشوائية. على سبيل المثال: الصيام المتقطع نظرا لطول الفترة المسائية. يمكن شرب السوائل الدافئة والاعشاب من غير سعرات حرارية عالية. وايضا مع كسر الصيام يمكن توزيع الوجبات بعدد اقل بوضعية منظمة. مثلا: الصيام 16 ساعة على 8 ساعات وزعنا الوجبات على مدار الساعات بطريقة منظمة تساعد على رفع عملية الايض ونزيد من خسارة الوزن بشكل صحيح.

هل الرياضة مفضلة في الشتاء؟

بالطبع ممارسة الرياضة مفضلة في جميع الفصول. ولكن اهميتها في الشتاء يرجع للعديد من الاسباب:

تساعد على عملية الحرق وزيادة عملية الايض بطريقة تحفزية.

تعمل على تحفيز جهاز المناعة بالجسم خصوصا في هذا الفصل وبالتالي محاربة الامراض بشكل افضل.

زيادة الحركة والرياضة في الشتاء تقلل بشكل ملحوظ من التشنجات العضلية التى نتعرض لها اكثر في فصل الشتاء.

الرياضة تعمل على تنظيم عمل الهرمونات في الجسم واهمها هرمون السعادة وله دور كبير في المحافظة على الوزن والسيطرة عليه بشكل افضل.

هل احتيجنا لفيتامين c يزداد في الشتاء؟

مع انخفاض درجة الحرارة نصبح اكثر عرضة للاصابة بالأمراض وانتقالنا من موسم الى اخر.

و ايضا نوعية الاكل تسهم بشكل كبير في بناء الجسم لتقوية المناعة. ومن اهم هذه العناصر التى تدعم الجسم بشكل اساس هو فيتامين c ولكن دون الزيادة او الافراط في تناوله.

يساعد على امتصاص الحديد في الجسم ما يؤثر بشكل غير مباشر في طاقة الجسم. ويساعد ايضا على دعم الكولاجين في الجسم وبدوره يساعد على حماية البشرة من العوامل الخارجية.

الافراط في الجرعة يؤدي الى العديد من المشاكل اهمها اضطرابات في الجهاز الهضمي. وزيادة هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء لا يتم تخزينه في الجسم. الاستهلاك الزائد منه يتم افرازه في البول ما يؤدي الى تكوين حصوات بالمثانة.

يجب تناول فيتامين سي بطريقة معتدلة حتى نستفيد من ايجابياته ونتجنب الاعراض المسببة للضرر.

ما الاطعمة التي تمد الجسم بالحرارة والدفء؟

الشوربة بكل انواعها لفوائدها الصحية وخاصة الطازجة منها. واهمها شوربة العدس والكشك التي تمد الجسم بالدفء والحرارة. بالاضافة الى الاعشاب والمشروبات الساخنة مثل: الزنجبيل والدارسين والسحلب ولا يفضل تناوله بكثرة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية.

وايضا البطاطا الحلوة والكستنا مع الحرص على تناولهم بكميات معتدلة. والخبيزة مفيدة جدا للجسم.

البقوليات وخصوصا نخي وباجلا والحمص مثل: حمص الشام يعتبر من الوصفات التي تعطي دفئاً للجسم. والتوابل الحارة اضافتها على الطعام يعطي دفئاً بشكل ملحوظ للجسم.

وايضا الفواكه الحمضية وفوائدها التي تمد الجسم بالحرارة.

نصائح مهمة للتغذية الصحية في الشتاء؟

ننصح بشكل عام بنظام غذائي صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية بطريقة معتدلة تناسب الجسم والعمر والحركة والمشاكل الصحية.

التركيز على ممارسة الرياضة والحركة الدائمة في فصل الشتاء وغيره، حتى لو كانت مقتصرة على تمارين معينة وايضا شرب الماء لتجنب الجفاف في الشتاء التي قد تؤثر سلبا على ثبات الوزن.

الجفاف يؤثر على مدة العلاج.

