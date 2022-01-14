النهار Weekend

أبدع الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة داليا مبارك في نقل أجواء «جلسات في إكسبو 2020» الى أجواء من الفرح والسعادة، والتفاعل الجماهيري من خلال أغنياتهما، وتنقل كل منهما بين باقة جميلة من أجمل الأغنيات التي يحفظها الجمهور الكبير الحاضر في ساحة مسرح اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي». بدأت داليا الحفل عندما قدمتها الفنانة أمل محمد على خشبة المسرح، وقدمت باقة من أغنياتها من بينهم «اللي يمشي عادي» وأغنية «كذا ممكن»، لتختتم وصلتها الغنائية بأغنية أحبت أن تهديها للإمارات وشعبها بعنوان «دار زايد» وقدمتها برفقة الفرقة الموسيقية.

وقدم فؤاد عبدالواحد في وصلته الغنائية مجموعة من أجمل أغنياته، والذي بدأها بأغنية «أوصافك عجب» ثم تنقل عبر مجموعة أخرى مثل «الله جابك»، «أثق فيك»، «البعيد اللي هناك» وأغنية «خنجر يماني»، ليختتم فقرته بأغنيته «سمارة يا سمارة»، وذلك قبل أن يستدعي ويستأذن الجمهور ليستضيف مرة أخرى على خشبة المسرح الفنانة داليا مبارك، ويقدم معها «دويتو» من أجمل أغنيات الخليج بعنوان «غزيلٍ فلّة» وسط تفاعل الجمهور الذي شارك في غنائها معهم.

وأبدى المنتج والمخرج صلاح الياسري فرحه بنجاح «جلسات في إكسبو» الغنائية الذي يقوم بالتعاقد فيها مع الفنانين لإحيائها، بعد أن استضاف الفنان أصيل أبو بكر والفنانة أسماء لمنور في أولها، ثم ديانا حداد وحاتم العراقي في ثانيها، والفنانة مشاعل ومحمد البكري في الجلسة الثالثة، ليؤكد الياسري أن الجلستين المقبلتين ستتضمن الفنانين مطرف المطرف وآلاء الهندي في الجلسة الخامسة، ليكون ختامها مع الفنان القدير ماجد المهندس والفنانة الشابة أصيل هميم.

