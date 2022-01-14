النهار Weekend

أطلق الموسيقار طلال لحنا عبقريا بصوت المطربة السورية أصالة، وهي من الأفكار الموسيقية المتجددة ذات التنوّع في المقامات، مستفيداً من كل مساحات صوت المطربة وطبقاته. القصيدة المكتوبة بالعربية الفصحى مقسمة الى ثلاثة مقاطع، في كل مقطع تعامل الموسيقار طلال بمقامات تراوحت بين النهاوند «المقدمة» والرست والسوزناك والبيات، في إعادة الألحان لوضعها الشعوري لدى السامع لزمن الطرب الجميل والألحان الكلاسيكية، مع ترك مكان في أكثر من مرّة للغناء والسلطنة والتحلّيق براحة أصالة. لأكثر من ست دقائق، بين التنقل في الأنغام والمقامات الشرقية، مقدما أصالة بشغفها الطربي وموهبتها بشكل آخر وهي من الحان الموسيقار الدكتور طلال وكتبها الشاعر العراقي كريم العراقي، ووزّع موسيقاها المايسترو يحيى الموجي.