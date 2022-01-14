النهار Weekend

بتألق لافت وحضور كبير تواجد الفنان إياد نصار بقوة على الساحة الفنية في مصر هذا العام ففي السينما لايزال فيلمه الأخير «موسى» في دور العرض يحقق نجاحاً واسعاً وتلفزيونياً كان النجاح الأسطوري لمسلسل «الاختيار2» الذي شارك في بطولته على شاشة رمضان الماضي.. وفى المسرح حظي بفرصة رائعة عندما شارك المخضرم يحيى الفخراني بطولة العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي».. وكلها أعمال- إلى جانب نجاحها الكبير- تحسب لصاحبها على مستوى التنوع وحسن الاختيارات.

تواجد قوي

وعن هذا التواجد القوي والجاد وهذا التنوع وما صاحبه من براعة في اختياراته لأعماله.. وهل كان مقصوداً؟.. قال إياد نصار: لاشك أن هذا العام كان عاماً جيداً ورائعاً في مشواري الفني وبكل تأكيد أشعر بسعادة وراحة كبيرة بالنجاح الذي تحقق لهذه الأعمال التي قدمتها وشاركت فيها.. مشيراً إلى أن النجاح يعتمد على جانبين أساسين أولهما التوفيق من الله والثاني دقة الاختيارات والاجتهاد.. والتحضير الجيد والمذاكرة الدائمة للعمل من كل جوانبه. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «النهار»: التوفيق يكمن في أن يكون معظم ما يعرض عليك أعمال جيدة المستوى ومع فريق عمل رائع.. وأن تلقى هذه الأعمال عند عرضها التجاوب والتفاعل الكبير من الجمهور.. أما دقة الاختيارات فهي القدرة في رفض العمل الذي تجد أنه لن يضيف لك شيئاً أو أن يكون مكرراً وبطبعي أحب التجديد في أعمالي.. والتنوع أحرص عليه دائما لذلك أحب أن يكون لي تواجد سينمائياً ومسرحياً وتليفزيونياً بشرط توفر النص أو العمل الجيد الجديد.

الاختيار وموسى

إياد أكد أن مسلسل «الاختيار2» كان من الخطوات والأعمال المهمة فى مشواره الفني وتجسيده لشخصية البطل الشهيد «محمد مبروك» وهى الشخصية التي تفاعل معها الجمهور بشكل هائل كما تفاعل مع كل تفاصيل العمل ومن هنا جاء هذا النجاح الكبير خصوصا أن الأعمال الوطنية تحظى بجماهيرية واسعة ويلتف حولها الجميع ويتحمسون لها.. وهى شرف كبير للفنان المشارك بها وأعترف أن مشاركتي في هذا العمل وقبلها فيلم «الممر» وهو أيضا من الأعمال الوطنية زادت من مسؤوليتي تجاه عملي وجعلتني أكثر ارتباطاً بمصر ولم يعد تواجدي في مصر لمجرد تواجد للعمل واشعر أنها قربتني أكثر من قلوب الجمهور المصري.

وعن فيلمه الأخير «موسى» الذي مازال يحقق النجاح في دور العرض قال: أعتز كثيرا بهذا الفيلم لأنه تجربة جديدة وغير مسبوقة على شاشة السينما المصرية على مستوى الشكل والمضمون.. واعتبره خطوة مهمة في مشواري السينمائي.

وعن تعاونه مع المخرج بيتر ميمي للمرة الثالثة بعد فيلمي «كازبلانكا» و«موسى» ومسلسل «الاختيار2» أوضح «نصار» أنه منذ اللقاء الأول معه في فيلم كازبلانكا نشأت بيننا صداقة وتفاهم فني كبير.. وهو مخرج متميز ويمتلك رؤية فنية متجددة وهذا ما جعله يحقق قفزات واسعة ومتتالية في أعماله ويتطور بشكل ملحوظ ولدي إيمان كبير بشخصه وبقدراته وأكون سعيداً بالعمل معه وأصبح بيننا ثقة كبيرة وكيمياء من نوع خاص خصوصا وانه يؤمن ويثق تماما بالشخص الذي يعمل معه.

وحول فيلمه الجديد «الكاهن» قال: الفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن وهو تجربة سينمائية جديدة ومختلفة أيضاً، حيث يتناول عالم التكنولوجيا. خصوصا وأن العالم الآن يعيش ما يطلق عليه «حرب المعلومات» وأصبحت هي التجارة والبزنس الأهم وأن الشخص أصبح عبارة عن معلومات وبيانات في السوق وكذلك الدول وهو موضوع في غاية الأهمية.

وأكد «نصار» أن تجربته المسرحية مع الفنان الكبير يحيى الفخراني كانت من التجارب الفنية المهمة التي انتظرها طويلاً من خلال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي».. وقال: هي مأخوذة عن نص شهير لبيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة» وهي دراما غنائية بها لمحات كوميدية استعراضية ممتعة.. والعمل مع هذا النجم الكبير يعد إضافة ومتعة في نفس الوقت وحظي العرض بنجاح وإقبال جماهيري كبير رغم كل الظروف والإجراءات الاحترازية.

وعن مشاركته في الفيلم الإيطالي «prtect strangers» وكيف يراها.. قال: انتهيت من تصوير النسخة العربية من الفيلم الذي سيطرح بأكثر من نسخة عالمية وصورنا الفيلم في لبنان منذ عدة أشهر وشارك أيضا في بطولة هذه النسخة الزميلات منى زكي ونادين لبكى. وسوف يوزع الفيلم على نطاق عالمي.. وأتوقع أن يحوز الفيلم إعجاب الجمهور وأعلم أنه ستكون هناك مقارنات بين نسخ الفيلم المختلفة لكني اعتبرها تجربة جيدة وخطوة للأمام في مشواري الفني.

