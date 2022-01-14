النهار Weekend

تستعد الفنانة داليا البحيري لبدء تصوير مشاهدها الأولى من الموسم الخامس لمسلسلها الشهير «يوميات زوجة مفروسة أوي»، والذي يشاركها فى بطولته الفنان خالد سرحان.

ومن المقرر أن تبدأ البحيري تصوير المسلسل في شهر فبراير المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل.

وتدور أحداث الموسم الخامس من المسلسل حول العديد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور، حيث نجح المسلسل في جذب أنظار الجمهور في جميع أجزائه السابقة.

يذكر أن مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي»، من بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وآخرين.

