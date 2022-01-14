النهار Weekend

انتهى فريق عمل فيلم «حامل اللقب» بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني من تصويره، ليدخل في مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه قريبا. وفيلم «حامل اللقب» تدور أحداثه في إطار فانتازي رومانسي، وهو أول أفلام هشام ماجد بعيدا عن شيكو بعد انفصالهما عن أحمد فهمي منذ سنوات. من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ودنيا ماهر ومحمد ثروت وليلى عز العرب، تأليف إيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي. ويقدم هشام ضمن أحداث الفيلم شخصية «لاعب كرة قدم»، فيما تقدم الفنانة دينا الشربيني دور زوجته، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية.

