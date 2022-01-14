النهار Weekend

تستطيع منظمة الصحة العالمية استثمار حدث لتقدمه نموذجا للشعوب لاقناعها بأهمية اللقاح في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبامكان المنظمة أن تروي حكاية لاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميش مع «كوفيد-19» لتبين أثر اللقاح الايجابي على صحة الانسان.

ولا عجب أن تصبح قصة لاعب منتخب المانيا وبايرن ميونيخ الفريدة مثالا جيدا للتوعية بسبب شهرة اللاعب أولا ومنعطفاته في التعامل مع الفيروس ثانيا، إذ بدأت أحداثها مع انتشار فيروس كورونا واجبار الجائحة بطولات كرة القدم على التوقف، فانبرت الاندية والاتحادات والمنظمات الرياضية لدعم الاجهزة الطبية ماديا ومعنويا وبنشر رسائل اعلامية لارشاد الناس والحث على التباعد الجسدي وتطبيق الاجراءات التي من شأنها تقليل العدوى.

وانضم كيميش (26 عاما) الى تلك الجهود، وأطلق في الايام الاولى من الجائحة وفي مارس 2020 بالتحديد حملة «نحن نركل كورونا» مع زميله في بايرن ليون غوريتسكا وجمع أكثر من 2.5 مليون يورو في أيامها الأولى لمواجهة تفشي فيروس كورونا ودعم المتضررين من الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وتبرع كيميش وغوريتسكا بالمليون الأول.

وانضم ما يقرب من 20 لاعبًا الى حملة التبرع، من بينهم أكثر من نجم ألماني مثل ليروي ساني، ويوليان دراكسلر نجم باريس سان جرمان، وماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند، بالإضافة للمهاجم الهولندي كلاس يان هونتيلار لاعب أياكس.

وقال كيميش حين أطلق الحملة: «نريد مساعدة أولئك الذين يساعدون الآخرين وتقديم مساهماتنا لضمان أنه بعد انتهاء الأزمة، سوف يتسم مجتمعنا بالتنوع والقوة كما كان من قبل».

لكن بعد أكثر من عام ونصف العام تقريبا، وإثر استمرارانتشار الفيروس وإجبار اللاعبين على التطعيم ليصبحوا قدوة للمجتمع، أقرّ كيميش في اكتوبر الماضي أنه امتنع عن تلقي اللقاح ما أثارصدمة للمتابعين واصدار تعليقات من الحكومة الألمانية بشأن موقفه، وأوضح كيميش أنه ليس من أولئك الذين ينكرون وجود فيروس كورونا أو أنه معادٍ للقاح غير أن قراره مبني على «مخاوف شخصية»، ودفع تصريح اللاعب المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل، ستيفن سايبرت الى الرد على أفكار كيميش فيما أعرب عن أمله في أن يثقّف اللاعب نفسه و«يستوعب ويتقبّل جميع المعلومات المتاحة حول اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي»، كما حث سايبرت كيميش على تلقي اللقاح لأن نجم بايرن يعد «شخصا ينظر إليه الملايين» كنموذج يحتذى به. وبدا أن كيميش من بين أقلية من اللاعبين في «بوندسليغا» الرافضين تلقي اللقاح إذ كشفت أرقام رابطة الدوري الالماني أن 94% من لاعبي الدوري مطعمون.

وحاولت ادارة بايرن ايجاد مخرج للاعب الذي أحرجها أمام المجتمع الطبي وقال رئيس النادي هربرت هاينتس إنه سيكون سعيدًا إذا «تلقى كيميش اللقاح، لكن لا يوجد تطعيم إجباري، على المرء أن يحترم قرار الآخرين علما بأن تقارير صحافية تحدثت عن تحذير النادي البافاري اللاعبين الممتنعين عن التطعيم أنه لن يدفع رواتب الذين يضطرون إلى الحجر الصحي مستقبلا ومثل هذا التحذير قد يكلف كيميش مئات الالاف يورو.

ووجد كيميش نفسه هدفا لانتقادات خبراء الطب في المانيا ومنهم توماس مرتنز رئيس لجنة التلقيح الألمانية (ستيكو) الذي قال: «يوزوا كيميش هو بالتأكيد خبير في شؤون كرة القدم لكنه ليس خبيرًا في مسائل التطعيم واللقاحات». فيما نصح رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه كيميش على تلقي اللقاح وملتمسا العذر للاعب الوسط لإنه لم يحصل على اللقاح لشعوره ببعض القلق إزاء الآثار المحتملة على المدى البعيد، لكنه لا ينكر وجود فيروس كورونا، ولم يستبعد إمكانية حصوله على التطعيم قريبا.

غير أن صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» شنت حملة على اللاعب وقالت إن بيان كيميش «رسالة قاتلة، واتهمته» بالاستفادة من الجهد الجماعي دون أن يشارك به، وأشارت إلى ان الجميع إذا فكر وتصرف مثل كيميش، فإن المجتمع لن يخرج أبداً من أزمة جائحة كورونا.

ودخلت قصة كيميش مع «كورونا» منعطفا جديدا، عندما أعلن بايرن ميونيخ يوم 24 نوفمبر الماضي إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وخضوعه للعزل الصحي في منزله رغم أنه خضع للعزل الطبي مرتين منذ 6 نوفمبر بعد اختلاطه بأشخاص مصابين بـ«كورونا» قبل أن تنتقل له العدوى في وقت لاحق فيما تمنى أن يتعافى من المرض سريعا لكنه غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة المتبقية من عام 2021 وطال غيابه بعد مضاعفات له مع المرض اثر اعلان النادي البافاري يوم 9 ديسمبر غياب اللاعب حتى نهاية العام بسبب مشاكل في الرئة.

ويتعافى الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماماً بعد أسبوعين، بيد أن البعض يعاني من آثار تمتد لفترة زمنية طويلة، ومنهم كيميش الذي طالت فترة تعافيه لتعرضه لرشح في الرئة وفي تلك الفترة الطويلة التي قضاها بعيدا عن الملعب شعر بفداحة الخطأ الذي ارتكبه.

وكشف يوم 12 ديسمبر الماضي عن استعداده لتلقي اللقاح بعد أن أثار موقفه بخصوص لقاح كورونا جدلا واسعا أستمر لأسابيع، وذكرت محطة «زد دي اف» أن كيميش قال في مقابلة إنه سيتلقى اللقاح، معربا عن ندمه بشأن عدم التطعيم في مرحلة سابقة، موضحا أنه كان من الصعب عليه التعامل مع مخاوفه وقلقه، لهذا كان مترددا لفترة طويلة وذكر أنه سبق أن حجز موعدًا لنفسه من أجل تلقي اللقاح قبل ان يصاب بالفيروس في نوفمبر الماضي، لكن يتعيّن عليه الان الانتظار بعض الوقت قبل ان يحصل على اللقاح، حيث توصي لجنة كورونا الالمانية الانتظار ستة أشهر بعد الإصابة بالفيروس.

وبات كيميش مثالا للاعبين الذي يفتقدهم فريقهم بشدة بسبب الاصابة بالفيروس والذين طال غيابهم بسبب الاستهانة بالتطعيم وقدرته على حماية اللاعب اذ غاب اكثر من 47 يوما عن فريقه رغم أن معظم اللاعبين المصابين يغيبون اسبوعين على ابعد تقدير، واستشهد مدرب مان يونايتد رالف رانغنيك في رد على سؤال حول الانتقالات الشتوية بحالة كيميش، وقال ان اللاعب الممتنع عن التطعيم لن يكون ضمن خيارات التعاقد له، وضرب مثالا بغياب كيميش مدة طويلة عن بايرن ميونيخ،مؤكدا أنه يجب على اللاعبين غير المطعمين أن يتلقوا اللقاح، في أسرع وقت ممكن.وقال رانغنيك: «كان لديكم مثال، وهو يوشوا كيميش، الذي كان مترددا للغاية في البداية، وأعتقد أنه أدرك أنه ربما كان من الأفضل أن يتلقى اللقاح... لقد تعرض لعدوى «كوفيد»، ولا يزال يعاني من بعض المشكلات في الرئة... أعتقد أن للجميع الحرية في اتخاذ القرار لكن في كرة القدم، خصوصا في المستوى الذي ننافس فيه، نحن بحاجة إلى أقناع لاعبينا بتلقي اللقاح». وأضاف: «مثلما قلت، ربما لا تحدث العدوى مرة واحدة، وإنما قد تحدث عدة مرات في المستقبل.. وبالتالي لا شك في أن تلقي اللقاح يصب في مصلحة اللاعبين»، مشددا على أنه «في النهاية القرار يخص كل نادٍ لاتخاذه، والبحث عن أفضل الحلول بالنسبة له». كيميش الذي عاد يوم 7 يناير الى الملاعب في مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ بعد غياب امتد اكثر من 47 يوما بدا متعبا متأثرا حتى أنه لعب 75 دقيقة واستبدله المدرب لعلمه بتأثر اللاعب (الذي لا يهدأ أبدا) بدنيا نتيجة الغياب الطويل في الحجر الصحي.

يوميات كيميش مع «كوفيد - 19»

24 مارس 2020 أطلق حملة «نحن نركل كورونا» مع زميله ليون غوريتسكا.

23 اكتوبر 2021 تعرض لانتقادات علنية بعد الكشف عن رفضه التطعيم.

6 نوفمبر2021 لعب آخر مباراة مع بايرن ضد فرايبورغ في عام 2021 قبل العزل الصحي.

7 نوفمبر 2021 خضع كيميش للحجر للمرة الاولى بعد مخالطته شخصا مصابا بالفيروس.

18 نوفمبر 2021 ذكر مدرب بايرن ناغلسمان غياب كيميش عن مباراة أوغسبورغ لخضوعه للحجر المنزلي للمرة الثانية.

24 نوفمبر 2021 أعلن بايرن ميونيخ إصابة كيميش بفيروس كورونا المستجد.

9 ديسمبر 2021 أعلن بايرن ميونيخ أن كيميش لم يتمكن من دخول تدريبات الفريق بشكل كامل بسبب «رشح طفيف في الرئتين» وسيغيب حتى نهاية العام.

12 ديسمبر 2021 في مقابلة تلفزيونية، أعرب كيميش عن أسفه لأنه لم يخضع للتطعيم ووصف قراره بأنه خطأ.

3 يناير 2022 شارك كيميش في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ غيابه بسبب الحجر الصحي.

7 يناير 2022 عاد كيميش الى الملاعب وشارك في مباراة بايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.