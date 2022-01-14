وطن النهار

بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي حكومة جمهورية أوزباكستان الصديقة في اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي استقطاب العمالة الأوزبكية إلى القطاع الأهلي الكويتي من خلال مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الخميس إن هذه المباحثات تندرج ضمن سعيها إلى تعزيز التعاون الفني وفتح مجالات مع عدد من الدول لتوفير العمالة الماهرة وسد احتياج سوق العمل المحلي.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم بهذا الشأن تعد الأولى من نوعها بين البلدين الصديقين على أن يتم التوصل لاحقا إلى تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل عقب التوقيع رسميا وفق ما تراه الفرق الفنية المكلفة.

وذكرت أن الجانب الكويتي في الاجتماع المرئي ترأسه من (القوى العاملة) مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث القانوني بالإدارة أحمد الزيد وممثل الإدارة القانونية بوزارة الخارجية مرحب الظفيري.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره من جانب حكومة أوزبكستان ممثلو وزارة العمل وإدارة هجرة العمالة الخارجية وإدارة التعاون الدولي والتفاعل مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المتخصصين.

الى ذلك واصلت فرق التفتيش الميداني للحد من انتشار جائحة كورونا التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية والمكلفة من قبل مجلس الوزراء أعمالها وشملت (مول العاصمة). وقالت مدير عام الهيئة بالتكليف إيمان الأنصاري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الجولة التفتيشية إن (القوى العاملة) لديها صفة الضبطية القضائية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة تقوم بجولات تفتيشية للحد من انتشار الجائحة في ظل مواجهة الدولة لزيادة اعداد المصابين.

وأكدت الانصاري ان الفرق الحكومية المكلفة وبمساعدة فرق من وزارة الداخلية والحرس الوطني تراقب عن كثب تقيد جميع الانشطة والمراكزالتجارية بالاشتراطات الصحية على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع.وأضافت انه تم اعداد خطة للفريق الميداني النسائي لتفتيش الفنادق وصالات الافراح والذي اتى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 يناير الحالي والمكون من الجهات ذات الصلة.

واشارت الى ان اتحاد الفنادق الكويتية ابدى تعاونه الكامل من خلال ارسال التعليمات ومواصلة التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية لجميع العاملين لديهم.اما عن الانشطة المطلوب منها استكمال الجرعات الثلاث فقالت الانصاري إنه تم توزيع مفتشين على جميع المحافظات لمتابعة تقيد الصالونات والاندية الصحية لرصد اي مخالفة موضحة ان المخالفة تكون مباشرة اي دون انذار مسبق وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للتعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للخروج بأقل عدد من الاصابات.يذكر أن الجولات التفتيشية التي بلغ عددها خلال الفترة السابقة 679 الفا أسفرت عن تحرير 87 ألف انذار و13680 مخالفة واغلاق 1115 منشأة.

من جانب آخر، أكدت رئيس فريق التفتيش النسائي في لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء م.فاطمة عبدالملك، أن هناك تكثيف للجولات على جميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والحفاظ على الصحة العامة.

وذكرت عبدالملك، أنه ومنذ بداية الجائحة نفذ الفريق 63 ألف زيارة على المنشآت ومنها الفنادق والمعاهد الصحية النسائية وصالات المناسبات الخاصة حيث سجل 7 آلاف انذار و790 مخالفة وشملت الإغلاقات 7 منشآت تقريبا.

بدوره، قال مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع في وزارة التجارة وعضو في لجنة الاشتراطات الصحية في مجلس الوزراء فيصل الانصاري، أن الفرق مستمرة في جولاتها صباحا ومساء للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من الانتشار الفيروس المتحور وارتفاع عدد الإصابات.

وبين عدم وجود اغلاقات على مستوى فريق وزارة التجارة حيث هناك التزام عام، موضحا أن سوق السمك ومتابعته تقع ضمن ذات الشروط الواجب توفيرها.

