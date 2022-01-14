وطن النهار

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، عودة الملاحة الجوية في مطار الكويت واستقبال رحلات الوصول التي علقت بسبب الضباب نحو 10 ساعات منذ مساء أول أمس، بعد تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات دول مجاورة.

وأشار مصدر في الطيران المدني إلى أنه أول من أمس تم تحويل بعض الرحلات القادمة الى مطارات

مجاورة نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب الكثيف، ولحين تحسن الأحوال الجوية،

وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذرت من أن الضباب المسيطر على أجواء الكويت أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م وأثرت على بعض المناطق.

وأعلنت الإدارة أمس الخميس تحويل بعض الرحلات القادمة للبلاد إلى مطارات مجاورة إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحافي أن تحويل تلك الرحلات إلى المطارات المجاورة جاء نظرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب الكثيف.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن البلاد شهدت انخفاض

الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم في بعض المناطق.

