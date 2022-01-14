وطن النهار

حذر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر مستخدمي الطرق وقائدي السيارات من خطورة القيادة أثناء الأجواء الضبابية وما يصاحبها من انخفاض الرؤية الأفقية، مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات المرور، وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، مع وضع مسافة بين كل سيارة وأخرى، وتجنب محاولة تجاوز السيارات والمركبات الأخرى وكذلك تجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة.

وأوضح في تصريح صحافي أن الضباب يهدد سلامة السير على الطرقات، وفي حال استحالة القيادة يفضّل التوقف عن القيادة فورا والانتظار بجانب الطريق مع الاستمرار فى إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في ظل هذه الأجواء الصعبة من الضروري التحقق من أحوال الطقس عبر الأخبار الرسمية قبل التحرك في الطرقات الداخلية والخارجية لضمان السلامة.

ودعا المطر الجميع إلى الابتعاد عن السلوكيات الخطأ في ظل هذه الأجواء، خاصة أن بعض السائقين لا يكترث لخطورته وإصرارهم رغم انحسار مدى الرؤية الأفقية على السرعة دون الالتفات للسائقين الآخرين واختلاف تعاملهم مع الظاهرة وما قد ينجم منهم من سلوكيات سلبية قد تؤثر على حركة الطريق ومستخدميه ووقوع العديد من الحوادث لاقدر الله.

