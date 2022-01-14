وطن النهار

كشف أمين سر جمعية المهندسين الكويتية المهندس فهد ارديني العتيبي عن اتفاق والخطوط الجوية الكويتية على دعم العمالة الهندسية واستقطابها للعمل، لافتا الى ان اهمية التوجه الذي اظهرته الكويتية بفتح المجال للتعاون مع الجمعية لتأهيل المهندسين الكويتيين وتدريبهم تمهيدا للعمل في المؤسسة.

واضاف العتيبي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لـ «الكويتية» معن محمود رزوقي بمقر المؤسسة أن اللقاء كان مثمرا وتناول أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تأهيل وتدريب المهندسين واستقطابهم للعمل في «الكويتية»، مشيدا بالحرص الذي لقيناه من الرئيس التنفيذي لإتاحة المجال للمهندسين للعمل في الكويتية، موضحا إن الرئيس التنفيذي لـ «الكويتية» شدد على أهمية العنصر البشري الوطني لتحقيق الاستقرار وتطوير العمل وفتح المجال لعمل المهندسين من التخصصات الهندسية المختلفة وخاصة مهندسي الميكانيك والهندسة الصناعية.

وذكر العتيبي ان اللقاء تناول بدلات المهندسين وتطبيق الكادر الهندسي حيث لمسنا اهتماما من معن رزوقي للتعاون في هذا المجال ودعم المهندسين الكويتيين بمنحهم بدلاتهم ضمن الكادر المقر رسميا وفتح باب العمل لهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع الجمعية.

