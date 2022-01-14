وطن النهار

ارجأت محكمة الاستئناف الجزائية امس رابع جلسات الاستئناف في قضية قاتل المواطنة فرح أكبر الذي قضي بالحكم عليه من محكمة اول درجة بالاعدام شنقا 10 فبراير? لاستدعاء طبيب ومسعف وتفريغ كاميرات مستشفى العدان. وفي احداث جلسة أمس حضر دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان وصمم على طلباته بتفريغ كاميرات مستشفى العدان. واسندت النيابة العامة (للمتهم) انه في 20/4/2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم. خطف المجني عليها فرح حمزة علي أكبر عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغماً عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصداً من ذلك قتل المجني عليها عمداً مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة (سكين) وتوجه إلى مكان يعلم تواجدها فيه وما ان ظفر بها حتى اقتادها عنوة بعيداً عن الناظرين (التهمة الأولى) ووجه لها طعنة بالصدر قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.