وطن النهار

وافق مجلس الأمة امس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

قضت التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لاصدار الصحيفة اليومية من 250 الف دينار الى 100 الف دينار لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.

واختصرت التعديلات الى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد ان كانت في السابق 11 محظورا اذ ابقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة والابقاء كذلك على افشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور او القانون صفة السرية.كما ابقى على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وكذلك الدعوة او الحض على ازدراء اي فئة من فئات المجتمع والاضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية او الصديقة وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

والغى التعديل احتواء المطبوع على مايتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا كان يخدم دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في البلد وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.كما الغى عبارة «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد» من احدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.

ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لاحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار.

من جانبه اعرب وزير الاعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين في مداخلة له عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية ونواب مجلس الأمة على روح التعاون والحرص على اقرار قانوني (الاعلام المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر) بهدف منح المزيد من الحريات وخاصة حرية الرأي التعبير.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته امس الى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية عن المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات والنشر الذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الأولى في 30 مارس الماضي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة اربعة تشريعات جديدة والتصويت عليها، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ولوحظ التزام تام من اعضاء الحكومة بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامات، بينما تجاهل عدد كبير من النواب لبس الكمامات.

- عبدالكريم الكندري (نظام): هناك تساؤلات لابد من طرحها لماذا لم يتم دمج الطلبين للجلسات الخاصة، وهل هناك نواب رفضوا مناقشة بعض القوانين، ومن هو المفترض الذي ينسق مع الحكومة أليس انت الاخ الرئيس؟

- الغانم: لا يوجد طلبات دمج بل طلبات مفصولة، انا لا انسق بين النواب والحكومة إلا بوجود طلب من النواب، كان يفترض سحب الطلب الأول ودمج البنود في جلسة واحدة، لا يمكن أن أعقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم.

- حسن جوهر: مسألة التنسيق أمر مهم، ولكن ما حدث امس غير مقبول من عدم حضور الحكومة للجلسة وهذا يجب الا يستمر لان حضور الجلسات استحقاق دستوري.

- الغانم: هذا الموضوع فيه خلاف قانوني وعدم عقد الجلسات في ظل عدم حضور الحكومة أمر جرى عليه الوضع في جميع المجالس، انا لدي حل وهو اللجوء الى المحكمة الدستورية اذا اردتوا.

صيفي الصيفي: ما ادري شنو معنى التنسيق مع الحكومة، يعني لازم نقعد مع الحكومة، شنو هالتفكير.

خالد العتيبي: هناك اثنان من الوزراء شاركا في مؤتمرات خارجية بالرغم من الحجر الصحي، عيب على الحكومة تشارك بالخارج وترفض المشاركة في الجلسات بحجة الحجر الصحي.

عبدالكريم الكندري: نبي نعرف رأي الحكومة ليش شاركوا بمؤتمرات بالخارج ولم يشاركوا بالجلسة أمس.

- حمدان العازمي: المفروض وجود غرف عزل بالقاعة حتى لا يحدث ما حدث أمس للنائب مبارك الحجرف، ليش حنا يسوون لنا فحص والصحافيين ما يسوون فحص.

- الغانم: هذا مو موضوعنا، حنا بجلسة خاصة.

- العازمي: اللي تسويه مو زين، انت قلت انا منتخب من الكويت مو من الصين، وحنا بعد كويتيين،، كل يوم وانت متمشكل مع نائب، والله عيب.

- الغانم: عيب انت.

- حمدان العازمي امام المنصة: راح اتكلم غصب.

- الغانم: لا مو غصب، تبي تخرب الجلسة.

- العازمي: اي نخربها، انت اللي تبي تخربها،، حنا نواب حالنا حالك. طيحت هيبة المجلس.

- الغانم: انت اللي طيحت هيبة المجلس.

- العازمي: قاعد تخلق عداوات مع الكل، والله عيب عليك.

- الغانم: عيب عليك انت.

- حمدان العازمي فوق على المنصة امام طاولة الرئيس: امس الموظفون يشككون باوراق الفحص انها مزورة، هذه تعليمات منك، والله ما تستمر الجلسة اذا ما كملت كلامي.

- الغانم: عطيتك تتكلم، ليش جذيه بو عبدالله.

- العازمي: انت اللي وصلتني لهالطريقة.

سعدون حماد يحاول مساجلة العازمي.

حمدان العازمي مخاطبا سعدون حماد: عيب عليك، انت الوحيد اللي تتكوك، انت مرتشي وقبيض، ما تستحي، خل لك بصمة عيالك يذكرونك فيها.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة.

غرفة خاصة

- الغانم: بالنسبه طلب الاخ حمدان العازمي بشأن طلب الغرفة الخاصة وبالفعل تمت مناقشة هذا الامر في مكتب المجلس.

- حمدان العازمي: نعم انا ما ابي تكون ذريعة لوزير الدفاع، عندي استجواب مقدم له وما ابي الكورونا تكون ذريعة يوم الاستجواب.

- الصيفي: الحين اي نائب يبي ينحاش يقول انا فيني كورونا.

المجلس ينتقل الى مناقشة قانون المرئي والمسموع.

حمد المطر (رئيس التعليمية): تعزيز الحريات المنضبطة المتوافقة مع الشريعة وأخلاق أهل الكويت كانت القطار الرئيس للجنة، وللتأكيد لم يتم المساس بالثوابت الشرعية والدستورية ونظام الحكم فهذه الثوابت موجودة كما هي عدا ذلك فيجب ان نستمر في الحريات.

-وزير الاعلام حمد روح الدين: ارى الابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة والتي تقبل التأويل مثل الاداب العامة.

- اسامة المناور: شنو هالانتكاسة عند الحكومة، وزير الاعلام السابق وافق والحين الوزير الحالي يتراجع وينسف كل شيء.

وزير الاعلام: مع احترامي للنواب وما نبي ندخل في توجهات فنحن واضحون، حدث لبس لدي وتم توضيح الرؤية.

هشام الصالح: عبارات مثل الاداب العامة والنظام العام فضفاضة واعتبرها مشروع ألغام.

المجلس يوافق على تعديل المادة 11 من المرئي والمسموع وان يعود النص كما جاء في المداولة الاولى البند 5، بموافقة 36 من 46.

وبالتالي الابقاء على النص الاصلي بشأن المحظور الخاص بإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحيادته.

ووافق المجلس على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46.

- وزير الاعلام: لدينا تحفظات على بعض التعديلات وليس كلها.

- حمد المطر: حنا ازلنا جملة ازدراء الدستور، يعني معقولة واحد يقول الدستور مو زين يتم سجنه، لا هذه حرية تعبير والدستور ليس قرآنا.

- حمد المطر: المادة 11 بند 7 فيها تعديل بازالة جملة التأثير على العملة الوطنية، هذه حرية شخصية يحق للفرد انتقاد العملة الوطنية.

- وزير الاعلام: نتمسك بالنص الاصلي وعدم ازالة الجملة،، لا احد يقبل نشر اخبار تؤثر على العملة الوطنية عبر الاشاعات لان هناك اثراً مباشراً على القيمة السوقية للدينار وهو اقوى عملة بالعالم.

الفتوى والتشريع

صالح الشلاحي: يجب ان يتم اخذ رأي الفتوى والتشريع بشأن العقوبات لمن يمس الذات الالهية والانبياء والصحابة وزوجات النبي وآل البيت.

- حمد المطر: العقوبات بالسجن في المادة 13 تبقى كما هي بشأن المساس بالذات الالهية والرسل والانبياء والصحابة وزوجات النبي وآل البيت والذات الاميرية فقط، اما الباقي فستكون العقوبة بغرامة مالية.

- وزير الاعلام: الحكومة تتمسك بالنص الاصلي في المداولة الاولى وترفض التعديل وذلك وفق قواعد قانونية،، يجب التصدي للحملات المشبوهة التي تمس أمن البلد.

المجلس يرفض تعديل المادة 11 البند 7 ويبقي النص كما جاء في المداولة الاولى وعدم ازالة المحظور بشأن ازدراء العملة الوطنية.

عبدالله المضف خلال مناقشة «المرئي والمسموع»: المشكلة في العبارات الفضفاضة مثل «زعزعة الوضع الاقتصادي».

النائب بدر الملا: من الممكن إضافة «سوء النية» لأن هناك من يتحدث بحسن نية.

عدنان عبدالصمد: يجب الإبقاء على عبارة التأثير على العملة والتقدير يرجع للقاضي.

- مهند الساير: النص مطاط فيما يخص «المساس بالعملة الوطنية» ومن المهم أن يعرف النواب الإبقاء على النص الأصلي يعني أن اي شخص يتحدث للصحافة.. سيتم سحبه.

وبدا واضحا وجود تعطل وعدم احاطة كاملة في مضامين التقرير وفوضى التعديلات المقدمة على قانون «المرئي والمسموع» وعدم الفهم الحكومي الصحيح لها وتزاحم النواب عند منصة الرئاسة.

الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.

الغانم بعد استئناف الجلسة: منحنا الفرصة للحكومة والنواب للتوافق على التعديلات الخاصة بـ«المرئي والمسموع»، و النائب الشلاحي يطلب سحب تقرير المرئي والمسموع لأخذ رأي هيئة الافتاء بشأن تغليظ العقوبة على المساس بالذات الالهية والرسل والصحابة.

المجلس يرفض طلب سحب التقرير.

عقوبة الحبس

المطر: عقوبة «الحبس» اقتصرت على 3 حالات في القانون وهي «المساس بالذات الالهية والأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت» والذات الأميرية وقلب نظام الحكم.

أسامة المناور: لماذا يعاقب بالحبس من ينتقد القضاء؟

إقحام القضاء في «المرئي والمسموع» يمنعنا من انتقاده ويجعله موازياً للمساس بالذات الالهية والأميرية والأنبياء وقلب نظام الحكم.

- لا يجوز أن نضع القضاء في مرحلة تساوي صاحب السمو لكن أن يقال من يتكلم عن القضاء نحبسه لا يجوز وهذا من أكبر الأخطار ومن يساء اليه يلجأ للقضاء.

‏- الغانم يوضح: التعديل مقدم ولم يتم التصويت عليه وأي موقف يسجل من خلال التصويت.

وزير الإعلام في «المرئي والمسموع»: الحكومة مع الحريات والدليل إلغاء الحبس الاحتياطي لكن ما ننخدع انه ازدراء الاشخاص وامتهان كرامتهم ودون القضاء الملاذ الآمن لنا كافة سنعود لدولة الغاب.

- الدستور حدد الأحكام و«الدستورية» في الـ94 أكدت فيه على الحق في انتقاد الأحكام القضائية وليس القضاة وأفراد النيابة.

التعديلات المقدمة ليست لشخص فقط إنما للجهاز الإعلامي الذي قد يفتقد الدقة ومن الممكن أن يسيئ للقضاة وهذا البند مهم وجدير بالاهتمام.

جوهر: نطلب ان يكون التصويت نداء بالاسم.

الغانم: سأصوت على تعديل المادة 11 الأوسع برفع عقوبة السجن عن كل البنود ما عدا «المساس بالذات الإلهية والرسل والأنبياء وقلب نظام الحكم»، ثم إضافة «القضاء» إلى ما سبق ثم التصويت على الإساءة إلى الدول الصديقة.

المجلس يوافق على تعديل المادة 13 وهي ان يتم رفع عقوبة السجن على بنود القانون ويستثنى من الرفع الذات الالهية والرسل والصحابة وزوجات النبي وآل البيت والذات الاميرية وقلب نظام الحكم.

المجلس يقر «إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة» وعدم اعتبارها من محظورات قانون المرئي والمسموع بإلغاء الفقرة 12 من المادة 11 من القانون.. نظرا لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الفعل.

مجلس الأمة يرفض اقتراحا حكوميا بتطبيق العقوبات السابقة بشأن محظورات المساس بالذوات المقدسة والاميرية التي تصل للحبس على المساس برجال القضاء والنيابة العامة من خلال رفض 37 وموافقة 18 بحضور 55 عضواً.

وزير الاعلام: الحكومة متمسكة ببقاء الحد الأدنى من العقوبات.

يوافق على إلغاء الحد الأدنى للغرامات الواردة في المادة 13 من قانون المرئي والمسموع.

المجلس يوافق على المداولة الثانية للمرئي والمسموع بموافقة 52 ورفض 1 وامتناع 2.

المطبوعات والنشر

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون المطبوعات والنشر.

- الغانم: التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر هي نفس التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع فنرجو ان نصوت عليه من دون مناقشة حفاظا على الوقت.

وزير الاعلام: نحتاج اخذ اجراءات اكثر صلابة لأن هناك جهات لا توجد عليها سطوة والسبب عدم وجود قانون موحد، لذلك نحن نتمسك بالتعديلات التي جاءت في المداولة الاولى، ورئيس الوزراء وجهنا الى ان يكون قانون الاعلام الموحد من ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

الغانم: نتمنى الانتهاء من قانون «الاعلام الموحد» بأسرع وقت.

الغانم: سنوافق على جميع التعديلات على قانون المطبوعات والنشر مثلما فعلنا في قانون المرئي والمسموع والتي تم رفضه.

المجلس يرفض ضم ازدراء القضاء للمحظورت في قانون المطبوعات والنشر بعد موافقة 16 من 49.

المجلس يوافق على المداولة الثانية لقانون المطبوعات والنشر، بموافقة 47، ورفض 1، وامتناع 2.

وزير الاعلام: اشكر تعاون المجلس ونؤكد لكم حرص الحكومة على التعاون.

المجلس ينتقل لمناقشة تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص مدد الحجز والحبس الاحتياطي بأربعة مواد.

أسامة المناور: تمديد فترة الحبس الاحتياطي كان خطأ فادحا واحد ضحايا مراسيم الحكومة الصادرة بعد ابطال مجلسنا

حسن جوهر: الكويتيون يعانون من حبسهم وتعذيبهم واحيانا بسبب التشفي او الانتقام في خلافات سياسية ثم تقوم المحكمة بتبرئتهم، ونحن نريد الغاء الحبس والحجر على الحرية في قضايا الرأي اينما وجدت الى ان يصدر الحكم القضائي النهائي.

فرز الديحاني: من واجبنا تعديل الحبس الاحتياطي لمزيد من الحريات بحيث لا يتجاوز 24 ساعة.

هشام الصالح: الحبس الاحتياطي يجب ان يكون استثناء وليس عقوبة، اتمنى بدء سريان القانون فور اقراره كي يتم الافراج عن المتهمين وانتظار حكم القضاء.

اسامة الشاهين: اليوم تم الغاء عقوبات الحبس في جرائم الرأي والغاء مسؤولية المذيع والمصور والمخرج عن تجاوزات ضيوف البرنامج في البث المباشر والابقاء على المحظورات العقائدية والاخلاقية.

وأدعو للموافقة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي واجماليه انتصارا للمبدأ الدستوري والشرعي والأصل في الناس البراءة.

وزير العدل: كلمات النواب تصب في جهة المتهم فقط، القانون ليس ضمانة للمتهم فقط بل هو ضمانة للمجتمع من المجرمين وحماية للمتهم نفسه وكذلك حماية للادلة من الضياع او هروب المتهمين ومن ضمنهم الوافدين.

ربط مدد الحبس الاحتياطي بالحريات استدلال غير صحيح لان الامر مرتبط بجريمة، الحكومة تطلب ان تبقى النصوص كما هي وعدم تعديلها، الحجز الاحتياطي موجود في كل دول العالم ولا توجد حاجة لتقليصها، هناك ضمانة كافية للمتهم بأن يقدم التظلم من اول يوم.

المجلس يوافق على مساواة الحجز للمتهم في الجنح والجنايات وتقليصها الى 48 ساعة، بموافقة 25 من 46.

المجلس يرفض تعديل الحبس للمتهم بالجنح والجنايات الى 10 ايام ويجدد بأمر قاضي الحبس 10 ايام في كل مرة وباجمالي 40 يوما لمختلف التهم سواء جنح او جنايات. بموافقة 22 فقط من 47.

المجلس يوافق على خفض مدد تجديد الحبس بأمر المحكمة الى 30 يوما بكل مرة وباجمالي 3 أشهر. بموافقة 27 من 48.

