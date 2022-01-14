الاخيرة

العبقريات هي ما كان يصف بها المرحوم عباس محمود العقاد العظماء المنجزين في التاريخ الإنساني، وللشيخ عبدالله السالم مواقف عديدة تظهر عبقريته وأنه رجل دولة من الطراز الأول عينه واهتمامه ليس على يومه أو ذاته بل على مصلحة شعبه وما سيكتبه التاريخ عنه، وقد تجلت أولى عبقرياته التي تظهر حكمته وبُعد نظره في كيفية تعامله مع عرض عراق نوري السعيد والإنجليز مشروع مد مياه شط العرب للكويت، وقد قرر الأمير عرض الأمر على مجموعة من أهل الكويت كي يرشد القرار ولا ينحصر بفرد الحاكم ولمعرفة رأي الشعب وكي يبعد نفسه عن ضغوط الإنجليز وساسة العراق، وقد اتخذوا بالنهاية القرار الصحيح بعدم الاعتماد على بلد آخر في تزويدنا بالمياه...

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وتجلت عبقرية الشيخ عبدالله السالم الثانية عام 1958 عندما عرض نوري السعيد ووافق الإنجليز على أن تمنح الكويت الاستقلال، وتتحول من مشيخة إلى مملكة يحكمها الملك عبدالله السالم بشرط انضمامها للاتحاد العربي الذي سيصبح مكوناً من ثلاث ممالك وهي العراق والأردن والكويت يتناوب على حكمها ثلاثة ملوك، وكان العرض مغرياً جداً للشيخ عبدالله السالم على المستوى الفردي إلا أنه كعادته تشاور وقرر رفض العرض الذي لو دخلت فيه الكويت آنذاك تحت تلك المغريات لما قبل عراق ما بعد انقلاب 14 تموز 58 بخروجها قط ولجعلها كحال إمارة الزبير جزءاً لا يتجزأ منه وإلى الأبد...

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العبقرية الثالثة تجلت مع اللحظات الأولى لمطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت بعد أيام من استقلالها في يونيو 1961، فقبل أن يحشد قاسم جندياً واحداً على الحدود استدعى الشيخ على عجل القوات البريطانية، وقد اتضح لاحقاً أن السبب الوحيد الذي منع قاسم من نهج المباغتة والغزو والاحتلال هو اعتقاده الجازم أن احتلال الكويت سيعني مواجهة القوات البريطانية الذي يعلم يقينا أنها ستهزم قواته، وكان يرى أنها لن تتوقف عند الحدود بل ستعيد ما عملته في الحربين الأولى والثانية بعد هزيمتها للجيش العراقي أي دخول بغداد وإسقاط النظام القائم، ولاحقاً عندما ضعفت قوات الجامعة العربية بخروج القوات المصرية والسورية بسبب الانفصال الذي تم بينهم قام الشيخ الحكيم بفتح قنوات مفاوضات سرية مع قاسم بينما كانت الكويت تعمل جاهدة لإسقاط حكمه انطلاقاً من أرضنا فباغتناه قبل أن يباغتنا وأسقطناه قبل أن يسقطنا، وذلك دهاء ما بعده دهاء وذكاء ما بعده ذكاء!

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آخر محطة:

صدر عن دار السلاسل كتاب قيم يتطرق للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها الكويت إبان عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح والكتاب من تأليف الباحثة الدكتورة نور محمد الحبشي ويستحق القراءة.

