الاخيرة

أحرص دائماً على شراء نوادر الكتب والوثائق المتعلقة بالكويت، ولا يدرك القارئ الكريم مدى صعوبة الحصول على النسخ الأصلية من هذه النوادر لعدم توافرها بسهولة وإذا توافرت تكون باهظة الثمن وتصبح كذلك المنافسة شديدة بين الهواة على الشراء، ولله الحمد تتكلل خطواتي دائماً بالتوفيق..!

التقرير اعده مكتب استشاري في بريطانيا، في شهر جون من عام 1954، بأمر حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه.

ويقود هذا المكتب الاستشاري السير الكزندر جيب وشركاه وعنوانه لندن كوين آنس لوج ، أس دبل يو 1.

اما الغرض من هذا التقرير أو الدراسة فهو تقديم رؤية فنية دقيقة لموضوع (جلب مياه شط العرب للكويت)..!

استبعد الفريق البريطاني الذي ضم مهندسين وعلماء جيولوجيا وطبوغرافيا وخبراء اقتصاديين، فكرة جلب المياه عن طريق حفر قناة بمثل النهر لاختلاف مناسيب ارتفاع الارض ما بين الكويت والعراق وكذلك سيكون عرضة للتلوث حيث إنهُ مجرى مكشوف وكذلك لنسبة تبخر المياه الشديدة في الصيف ولامتصاص الأراضي الرملية لمياه المجرى المسال..!

الدراسة انحصرت على مشروع مد انابيب من عمق بعيد بداخل العراق وتجهيز معدات وآلات دفع للمياه في العراق والكويت وامضى الفريق الاستشاري شهوراً متنقلاً مابين الكويت والعراق، ومن خلال الأرقام والخرائط التفصيلية الملحقة في هذه الدراسة، تبينت الكلفة المالية الكبيرة التي سوف تتحملها الكويت لوحدها، إلا إذا أقامت مشاريع زراعية ضخمة وكبيرة قد تعوض تكاليف المشروع..!

كما اوضحت الدراسة، وهذا ليس من اختصاص الفنيين وانما نصيحة تتعلق بمدى استمرار حسن العلاقات بين الكويت والعراق وذلك لو عرفنا ان زمن الدراسة في العهد الملكي بالعراق..!

عرفت وهذا خارج نطاق الدراسة، أن المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه - اراد أن يشارك رأي أهل الكويت بالمشروع دون الانفراد لوحده في اتخاذ القرار أو الأخذ بمشورة فقط (المستشارين) وقد تكون لهم منافع ذاتية.. وللتاريخ فلقد طلب من سكرتيره الخاص الشاعر الأديب عبداللطيف إبراهيم النصف، توجيه الدعوة لنخبة من رجالات الكويت لحضور اجتماع موسع يُعقد في مدرسة صلاح الدين الساعة الثالثة عصراً بتاريخ 2 من شهر ديسمبر عام 1955، وحضر جميع من تم توجيه الدعوة لهم وعددهم (60) شخصية كويتية وهذه الأسماء للتاريخ:

1- يوسف بن عيسى القناعي

2- عبدالرحمن البحر

3- يوسف الفليج

4- خليفة بن شاهين الغانم

5- محمد بن شملان الرومي

6- أحمد سعود الخالد

7- مشاري الحسن البدر

8- أحمد سيد هاشم الغربللي

9- خالد العبداللطيف الفهد

10- احمد عبدالله الفهد

11- فهد حمد الخالد

12- نصف يوسف النصف

13- الحاج احمد أبل

14- بدر محمد الساير

15- خليفة الغنيم

16- يوسف الحميضي

17- يعقوب يوسف الحمد

18- مشعان الخضير الخالد

19- عبدالحميد الصانع

20- خالد زيد الخالد

21- حجي أحمد بن سلمان

22- فهد المرزوق

23- عبداللطيف علي الشايع

25- محمد عبدالمحسن الخرافي

26- عبدالله علي الوزان

27- يوسف العدساني

28- محمد يوسف النصف

29- سعود العبدالرزاق

30- زيد السرحان

31- عبدالعزيز حمد الصقر

32- عبدالرزاق البصير

33- عبدالله مشاري الروضان

34- سيد علي سيد سليمان الرفاعي

35- ملا صالح بن محمد

36- عبدالله السديراوي

37- عبدالله العريفان

38- عبدالوهاب الفارس

39- حمود الزيد الخالد

40 - سالم القطان

41- علي الحسن الإبراهيم

42- احمد حسين بن سيف الرومي

43- فهد السميط

44- أحمد الشيخ صالح

45- محمد السعد

46- حمد المناعي

47- خالد الداود المرزوق

48- عبدالله حمد الفارس

49- عبدالرحمن الفارس الوقيان

50- علي بن سعد (اخو ناهض)

51- يوسف الزبن

52- عبدالله الدخيل الشايع

53- محمد رفيع بهبهاني

54- يوسف محمد حسين بهبهاني

55- علي بن حسين الرومي

56- عيسى العبدالجليل

57- راشد بوقماز

58- ناصر عبداللطيف بن عيسى

59- عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

60-عبدالله عبداللطيف العثمان

ولقد رفض المجتمعون فكرة مشروع جلب المياه من العراق والاكتفاء بمحطة تحلية المياه التي في الشويخ والعمل على تطويرها لسد احتياجات الكويت من المياه العذبة، وعلى اثر ذلك استجاب المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه- لطلب المواطنين المجتمعين - رحمهم الله جميعاً- ولم يتم تنفيذ المشروع..!

