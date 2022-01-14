أول النهار

فيما رصدت وزارة التربية، 2317 طالبا وطالبة تغيبوا عن الامتحان الاول بواقع ألف و20 طالبا وطالبة في القسم العلمي وألف و297 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، سجلت 376 حالة حرمان للطلبة الذين حاولوا الغش، بينهم 228 حالة في القسم العلمي و148 حالة في الادبي.

وأكد النائب الثاني رئيس عام امتحان الكنترول العلمي وليد بن غيث، أن الكنترول استقبل صناديق أوراق الاختبار من قبل 147 لجنة وتم اجراء اللازم من قبل لجنة النظام والمتابعة للبدء في تصحيحها، حيث تم اعداد لجان التصحيح في الكنترول العلمي وفق الاشتراطات الصحية والتي نصت عليها وزارة الصحة ووزارة التربية من حيث تعميم اللوائح والاشتراطات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات داخل وخارج لجان التصحيح. وقال بن غيث، أنه «أدى عدد 25 ألفاً و79 طالبا وطالبة في الصف الثاني عشر يدرسون في القسم العلمي اختبار مادة الرياضيات وتغيب عن الاختبار عدد ألف و20 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم تدوين عدد 228 محضر غش، معربا عن تمنايته التوفيق والنجاح لابنائه الطلبة في اختباراتهم. من جانبه، أكد الموجه العام لمادة اللغة الفرنسية انور الكندري، انه تم البدء لاستعدادات اللجان في الكنترول الأدبي من خلال توزيع اللجان واستلام اوراق اختبار اللغة الفرنسية مع تطبيق الاشتراطات الصحية. وقال الكندري، ان عدد الطلاب المتقدمين لاختبار مادة اللغة الفرنسية 19 ألف و893 طالبا وطالبة وبلغ عدد الغياب ألف و297 طالبا وطالبة وتم تسجيل 148 حالة حرمان، موضحا انه سيتم مراعاة الطلبة في تصحيح اوراق الاختبار، متمنيا له التوفيق والنجاح فيما تبقى من اختباراتهم. إلى ذلك، وفي حين أدى طلبة القسمين العلمي والادبي اختبارهم الثاني في مادة اللغة العربية، وطلبة التعليم الديني امتحان المجالات القرائية والتعبير والقراءة، قام مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالانابة جاسم بوحمد، بزيارة لثانوية جمانة بنت ابي طالب، للاطلاع على سير العمل في فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الاول، وتفقد قاعات الاختبارات وانسيابية العمل ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية. وأوضح، أن المنطقة استعانت بالشرطة العسكرية في الجيش الكويتي وآلياتها لنقل اختبارات الثانوية العامة من الكنترول الى المدارس الثانوية التي تقام فيه الاختبارات، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت صناديق لنقل الاختبارات تجنبا لتسرب الاسئلة قبل موعدها، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع وتعاونهم لنقل الاختبارات بطريقة آمنة. كما قام مدير عام منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد ومراقب التعليم المتوسط والثانوي حمد العازمي، بزيارة إلى عدد من لجان الاختبارات للاطلاع على التنظيم وسير العمل، مثمنين جهود الادارات المدرسية واللجان العاملة.

بدورها، ذكرت مديرة ثانوية الجزائر دينا العتيقي، أن طالبات الصف الثاني عشر اختبرن تحت إشراف فرق العمل التي تم توزيعها في المدرسة لمتابعة دخول الطالبات وحتى خروجهن من المدرسة وفق الاشتراطات الصحية وتطبيق التباعد بوضع خطة لمسارهن إلى لجان الاختبارات والالتزام بفحص درجة الحرارة ولبس الكمامة وتعقيم اليدين، موضحة أن عدد اللجان تضمن ست لجان للقسم العلمي لعدد 84 طالبة وأربع لجان للقسم الأدبي لعدد 53 طالبة. وأشارت العتيقي، إلى أنه تم توضيح لائحة الغش للطالبات وتوزيعها أمام كل لجنة على اللوحة الارشادية، منوهة إلى أنه لم ترد أي حالة غش، مقدمة نصائح عدة للطالبات الخريجات كتنظيم أوقات الدراسة والابتعاد عن القلق والتوتر ليقدمن الاختبار بأريحية، داعية إلى ضرورة التحلي بالهدوء والطمأنينة.

