أول النهار

تقدم المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية بخالص التهاني والتبريكات لزملائه أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية بمناسبة صدور القرار النهائي للائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب لتكون بعد هذا القرار التاريخي لائحة موحدة تشمل أعضاء هيئة التدريب في كليات الهيئة ومعاهدها، حيث صدر القرار رقم 54 لسنة 2022 بتاريخ 12 يناير 2022 بشأن لائحة الترقيات لأعضاء هيئة التدريب بمعاهد وكليات الهيئة.

وقال المطوع ان الرابطة تعمل على هذه القضية منذ العام 2014 وواجهت العديد من الصعوبات، حيث تمت محاربة وعرقلة هذا القرار مرات عدة، إلا أن الرابطة وبفضل الله عز وجل ثم بجهود أعضائها ودعم منتسبيها تمكنت من الحصول على إقرار هذا الإنجاز الكبير الذي يخدم أعضاء هيئة التدريب بالكليات ويحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم ويبسط إجراءات ترقياتهم واختصار الدورة المستندية وتوحيد الضوابط والمعايير المتبعة لكادر التدريب، وكان المدربون ينتظرون هذا الإنجاز منذ زمن بعيد، وها هي رابطتهم بفضل الله تضع هذا الإنجاز ليكون تتويجا لجهودهم على مدار سبع سنوات، مشيرا إلى أن الرابطة كانت قد وعدت منتسبيها بتحقق هذا الإنجاز وها هي وبفضل الله أوفت بعهدها، مؤكدا أن القادم أفضل بإذن الله. وختم المطوع تصريحه بتوجيه الشكر لكل من وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، ومدير عام الهيئة د. جاسم الأنصاري، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة د. فهد الجمعة والمهندس فيصل ضاحي المطيري نائب المدير العام لقطاع التدريب لتعاونهم مع الرابطة وما بذلوه من جهد لإقرار هذا الإنجاز الكبير الذي تعتز به الرابطة، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الفنية بالرابطة، وكل من ساهم في إنجاز هذا المكتسب التاريخي الذي يحفظ لأعضاء هيئة التدريب حقوقهم ويوحد الضوابط والمعايير لترقياتهم، متمنيا مزيداً من التعاون البناء والمثمر بين الرابطة وإدارة الهيئة بما يدفع عجلة التنمية ويحقق للمدربين ما يتطلعون إليه.

