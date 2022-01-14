الأولى

فرض الضباب سيطرته على البلاد فجر امس الخميس حيث غرقت مدينة الكويت بموجة كثيفة من انعدام الرؤية فيما تأثرت باقي المناطق بانخفاضها الى ما دون الـ 100 متر في حالة جوية وصفها خبراء الطقس أنها «خاصة وغير مسبوقة».

وتسببت الحالة الجوية في تعليق الرحلات بمطار الكويت الدولي نحو 10 ساعات قبل استئنافها مجددا بعد انقشاع الضباب حيث اضطرت الادارة العامة للطيران المدني لتحويل بعض الطائرات الى مطارات خليجية. وتوقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار الحالة الضبابية للايام المقبلة مع وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. وقالت «إن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط في الرياح الجنوبية الشرقية تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام».

ودعا خبراء الأرصاد الجهات المعنية لدراسة «الحالات الجوية النادرة» التي تتعرض لها البلاد في السنوات الأخيرة، معتبرين الأمر في غاية الأهمية والضرورة لاخذ المزيد من الاحتياطات والتدابير وكذلك تطوير آلية الرصد المناخي في البلاد وخاصة المتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر.

وقالوا: تعتبر الكويت من أكثر دول العالم مواجهة لأخطار تغير عوامل البيئة والمناخ اذ ان ترتيبها وفق أحدث رصد دولي لمخاطر المناخ في العالم.

وأضافوا: ومن الملاحظ أن مخاطر التغيرات المناخية تهدد فعليا وبشكل جاد مستقبل الأمن الغذائي والتنموي، وهو يرقى لتصنيفه بخطر على المستقبل موضحة أنه في مقابل ذلك لا تعتبر الاجراءات أو التشريعات الحالية كافية لاستيعاب تهديد التغير المناخي على البلاد.