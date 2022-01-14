الأولى

في خطوة نحو تعزيز الحريات الاعلامية وخفض العقوبات والغاء بعض المحظورات واقتصار الحبس على المساس بالذوات المقدسة والذات الاميرية، وافق مجلس الامة امس على تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في المداولة الثانية وأحالها الى الحكومة، والغى محظورات كان يحال بسببها الى النيابة من يدون عنها في وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عمن ينشر ويبث في وسائل الاعلام.

ورفع التعديل من القانونين ما من شأنه المعاقبة بالسجن في بعض المحظورات والمخالفات والمساس برجال القضاء بينما ابقى على المساس بالذات الالهية والرسل والصحابة وزوجات

النبي وآل البيت والذات الاميرية وقلب نظام الحكم. والغى التعديل تجريم الإساءة للدول العربية والصديقة وعدم اعتبارها من المحظورات، وكذلك الغى المحظور الخاص بازدراء الدستور والتحريض على مخالفته، والمحظور بشأن المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلفة بخدمة عامة. وحددت التعديلات عقوبة التعرض لذات الامير او النقل عن سموه بغرامة من 3 الاف الى 10 الاف دينار مع عدم الاخلال باي عقوبات اشد وردت بقانون اخر. وقضت التعديلات بسقوط الدعوى الجزائية التي لم يبلغ عنها خلال 3 أشهر من البث وسقوط دعوى التعويض خلال سنة من البث ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من انقضائها او صدور حكم نهائي فيها. ومكنت التعديلات السماح بالطعن امام المحكمة الادارية خلال 60 يوما بعد رفض ترخيص البث او ترخيص الصحيفة او بمرور 60 يوما دون صدور قرار الترخيص من وزارة الاعلام. وتضمنت التعديلات تحديد المسؤولية الجزائية لمخالف المحظورات الواردة بالقانون بالضيف او من يقوم بالفعل المخالف اثناء البث المباشر والغائها عن المرخص له وطاقم العمل من معدين ومصورين ومخرجين وفنيين، على ان يشرك مدير القناة في البرامج المسجلة او الاعادة التي تضمنت المخالفة في البث المباشر. وقننت في التعديلات محظور الاداب العامة بما يحرض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة. ووافق المجلس على إلغاء الحد الأدنى للغرامات الواردة في المادة 13 من قانون المرئي والمسموع، لاتاحة مجال اوسع لرجال القضاء في تقدير العقوبات بما يتناسب مع المخالفات. وخفض التعديل على رأس المال الواجب لترخيص جريدة يومية الى 100 الف دينار بدلا من 150 الف دينار. والغيت عقوبة الـ 3 الاف الى 10 آلاف المتعلقة بنشر ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او خدمة كيان اجنبي او المس بالنظام الاجتماعي او السياسي ومصادرة المطبوع بناء عليه وذلك لتنافيه مع شرعية العقوبة وعدم الوضوح وصعوبة التطبيق. وقرر التعديل الجديد على قانون المطبوعات والنشر حذف عبارة «مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر»، وتخفيض عقوبة الغرامة الواردة في المادة «20» لتكون في الحدود من 3 الاف الى 10 الاف دينار مع ابقاء دون الاخلال باي عقوبة اشد وهي المتعلقة بالتعرض الى شخص سمو الامير او نسب قول له دون اذن خاص مكتوب من الديوان الاميري. كما وافق مجلس الامة امس على المداولة الاولى لتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يقضي بتقليص مدد الحجز والحبس الاحتياطي للمتهمين حيث اقر المداولة الاولى 36 عضوا ورفضها 15 جميعهم من الوزراء. واقر المجلس في هذا الصدد مساواة الحجز للمتهم في الجنح والجنايات وتقليصها الى 48 ساعة، بموافقة 25 من 46 نائبا. ووافق المجلس على خفض مدد تجديد الحبس بأمر المحكمة الى 30 يوما بكل مرة وباجمالي 3 أشهر، بموافقة 27 من 48. ووافق كذلك على تعديل يمنع حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة المنسوبة اليه جنحة معاقب عليها في القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر او بالغرامة او بكليهما في حين رفض تعديل الحبس للمتهم بالجنح والجنايات الى 10 ايام وتحديده بأمر قاضي الحبس 10 ايام في كل مرة وباجمالي 40 يوما لمختلف التهم، بموافقة 22 فقط من47. من جانب اخر، اعاد المجلس الى لجنة الموارد البشرية التشريع الجديد بشأن التكويت وتولية المواطنين في الوظائف العامة بأولوية المواطن ثم ابناء الكويتيات ثم البدون ثم الخليجين ثم الاجانب الاخرين، سواء بالقطاع الحكومي اوالشركات التي تمتلك فيها الحكومة 25? من راس المال واكثر، وذلك من اجل مناقشة الملاحظات النيابية عليه..