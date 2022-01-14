الأولى

كشف وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين عن وجود توجيهات من سمو رئيس الوزراء إلى أن يكون قانون الإعلام الموحد من ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وبين الوزير الحاجة الى اخذ اجراءات اكثر صلابة في الفضاء الاعلامي الواسع لأن هناك جهات لا توجد عليها سطوة والسبب عدم وجود قانون موحد.

واوضح الوزير ان الحكومة مع الحريات والدليل إلغاء الحبس الاحتياطي، مشيرا الى ان التعديلات المقدمة ليست لشخص فقط إنما للجهاز الإعلامي الذي قد يفتقد الدقة. من جانبه، أكد وزير الإعلام أن الحكومة متمسكة بنص «التأثير على العملة»، وقال «لا أحد يقبل بث أخبار تؤثر على قيمة العملة».

متابعا: «الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم ويجب عدم بث إشاعات تتعلق بقيمته، والعملة تدخل في نطاق الأمن القومي».

