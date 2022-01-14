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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، أن اللجوء لقرارات الإغلاق لمواجهة وباء «كورونا» أصبح من الماضي، مشددا على أن الحكومة «تنظر اليوم للأمام».

وقال في تصريحات للصحافيين قبل جلسة مجلس الأمة أمس: نتمنى أن تمر الموجة الجديدة على خير في البلاد، مشيرا إلى أنهم في لجنة «كورونا» يعملون قدر المستطاع لعدم اغلاق المطار واستمرار المدارس حضوريا على اعتبار ان هناك آثاراً سلبية للتعليم عن بعد. وأضاف: نعمل على أن «لا نضيق» على أهل الكويت، فقد كانت هناك توصيات صعبة في لجنة طوارئ «كورونا» ولكن أخدنا بالأقل فنحن بين معادلتين معادلة صحة المواطن والمقيم والمعادلة الثانية استمرار الدائرة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. مستدركا: «نحن نحاول التوازن وان شاء الله ما نحتاج للإغلاقات».

وبخصوص الحضانات قال العلي: ارتأينا استمرارها بالعمل مع التحصين ضد الفيروس، وقد نحتاج في المرحلة المقبلة لتخفيض عدد الأطفال في الحضانات ولكن لن يتم اللجوء إلى إغلاقها.