الأولى

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن شرط جديد لتمرير الدين العام لضمان موافقة النواب عليه، وهو ضمان استخدام اداة الاقتراض عند الحاجة فقط، مع اهمية الحصول عند القيام بعملية الاقتراض على سعر فائدة سوقي مناسب حتى لا يتم تكبيل المال العام بفوائد باهظة. وبينت المصادر أن القانون سيتم استخدامه فقط عند الحاجة وعندما لا يتوافر للدولة مصادر تمويلية أخرى. واشارت الى أن إقرار قانون الدين العام ضرورة تستخدم عند الحاجة لحل أزمة السيولة في الاحتياطي العام، مضيفة أن ارتفاعات أسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها لتأمين التزامات الدولة من الرواتب واحتياجاتها العاجلة. وأوضحت المصادر أن ارتفاعات أسعار النفط وفرت سيولة في الاحتياطي العام تمكن الدولة من تأمين الرواتب الخاصة بموظفي الدولة وسد الاحتياجات الضرورية الملحة والعاجلة التي فرضتها الظروف الطارئة الناجمة عن تداعيات كورونا.

وأوضحت أن السحب المتواصل من صندوق الاحتياطي العام أدى إلى استنزافه، خاصة مع تراجعات أسعار النفط وهو ما أدى إلى تبخر قرابة 60 مليار دينار منذ العام المالي 2012/2013 وحتى نهاية العام المالي 2020/2021.

يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون كبديل مؤقت للدين العام، يتيح السحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال القادمة بقيمة 5 مليارات دينار ولفترة محدودة، إلا أن كلا المشروعين لم يحظيا بموافقة النواب حتى الاَن.