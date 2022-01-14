الأولى

كسرت البورصة مع ختام تداولات الأسبوع الحالي جميع التوقعات بعدما تجاوز مؤشر السوق الأول حاجز 8000 نقطة للمرة الأولى، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة التداولات واستعادة الزخم في ظل ترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة لتبلغ المكاسب السوقية ما يقارب من 1.711 مليار دينار، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الى 43.424 مليار دينار، بالمقارنة بـ 41.713 مليار دينار مع نهاية جلسة الخميس الماضي. وقال محللون ان الارتفاع كان متوقعا مع حركة تداولات الاسهم من نهاية العام الماضي، في ظل سعي الاسهم القيادية الى العودة الى مستوياتها الطبيعية وخاصة اسهم بيتك واجيليتي والوطني والصناعات الوطنية والتي تجاوز بعضها الدينار.

ولفتوا الى ان هناك عددا من العوامل أسهمت في هذا الارتفاع المتوقع منذ بداية الاسبوع في مقدمتها: سعي عدد من صناع السوق الى تأسيس مراكز سعرية جديدة للاسهم التابعة وفقا لادائها التشغيلي، والدخول القوي للسيولة الاجنبية على الاسهم القيادية التي من المتوقع ان تقوم بتوزيعات قوية مع نهاية العام، فضلا عن صعود النفط فوق مستوى 80 دولارا للبرميل ما اسهم في توقعات بانتعاش الوضع الاقتصادي، والتقليل من اثار تداعيات المتحور «أوميكرون»، وهو ما لا يستدعي اللجوء الى الحظر او معاودة اغلاق الأنشطة التجارية والمطار الدولي.