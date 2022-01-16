فقط بالمساجد.. «كورونا» موجودة

آراء

قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فيما يخص كورونا غريبة وعجيبة ومحيرة، الملاعب مليئة بالآلاف وفوق بعضهم والمجمعات الناس تمشي جنبا إلى جنب وفي كل مكان لا يوجد أي تباعد، إلا بالمساجد فقط يطبق التباعد لا أعلم هل كورونا ملتزمة وما تذهب إلا إلى المساجد فقط، ما تروح إلى الملاعب والمجمعات بس أريد أن أجد إجابة يعني فلتوها على كل شيء وفي كل مكان إلا في بيوت الله لازم التباعد، واذا كان هناك بالفعل وباء حقيقي وينتشر بسرعة وحكومتنا خائفة على أهل الديرة، فلماذا لم تطبق قرارات التباعد في كل الأماكن وفقط بالمساجد.

وأما التوجه الحكومي لتقليص عدد الموظفين والمراجعين عن طريق المواعيد « أون لاين» فشيء جميل وقرار أحلى، لكن الملاعب والمجمعات لماذا لم تطبق عليها قرارات التباعد.

أنا على ثقة بأن المنظومة الصحية مستقرة وقادرة على التعامل مع الحالات الكثيرة لكورونا، وقد استطاعت أن تنجح بامتياز منذ انتشار هذا الوباء، وان هذا الوباء -والعلم عند الله- يعيش مراحله وايامه الاخيرة وان شاء الله خلال الشهرين المقبلين وربما اقل ستكون الحياة اجمل وسيعود الكون والبشر الى حياتهم الطبيعية كما كانت قبل تفشي هذا الوباء.

نأمل ألا نصل خلال الايام المقبلة الى قرار من مجلس الوزراء باغلاق المساجد وهذا لا يتمناه اي مسلم بالعالم وليس بالكويت، وأدعو حكومتنا إلى أن تتريث وتستشير المعنيين قبل اتخاذ اي قرار بخصوص كورونا، وأن تكون قراراتها مدروسة ومبنية على أسس صحيحة وليست قرارات رد فعل كما حدث بقرار تطبيق التباعد في المساجد.

بالختام ادعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

