التشخيص والعزم

آراء

نتساءل هل الأدوات والأشخاص الموجودون اليوم بالفرق الحكومية والتشريعية والكيانات المهمة قادرة على تحقيق طموح الوطن وازدهاره، الاجابة معروفة منا من يملك الجرأة لقولها وآخرون يستترون وراء مبررات وكأنها هي التي تمنع هذا الازدهار.

أفضل اسلوب للعلاج يبدأ بتشخيص الوضع دون تزييف أو مجاملة ومن ثم امتلاك العزم على اخذ العلاج وان كان مرا، ولمصلحة الوطن دعونا نشخص الوضع بكل مصداقية فبعد فترة من الزمن أثبتت التجربة بأن تكرار نفس الأدوات وتكرار نفس الوجوه القيادية لن تجدي، كما نقتنع بأن الانظمة والآليات التي تنتهي دائما بالفشل إن لم تتغير فسننتهي بالفشل، ونقتنع بأن طريقة اختيار القياديين تحتاج إلى اسلوب مهني قادر على اختيار الافضل، ونقتنع بأن الديموقراطية التي نفتخر بها أصبحت مريضة وعلاجها بالتثقيف الذي سيأخذنا إلى اختيار الافضل، ونقتنع بعدم توافق وتكامل المؤسسات الحكومية والشركات القيادية والأجهزة الرقابية، حتى اصبحت هذه الأجهزة الرقابية شبحا يزرع الهلع لتقدم هذه الكيانات الفاعلة.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

دعوني اتناول الحل من نظرة مهنية توازن بين واقع الحال والممكن في التحقيق الذي سوف نعمل به على مراحل، الأولى منها هو انشاء هيكلة جديدة يوكل به مجموعة من المهنيين بغرض اختيار فريق وطني استشاري كل منهم يمسك ملفا رئيسا كملف الصحة، التعليم، الطاقة والطاقة البديلة، الاقتصاد وبدائل الدخل، السياحة، مشاريع التنمية، الخدمات، دعم القرار والتحول الرقمي، مراقبة الاداء، التركيبة السكانية والقوى العاملة، دعم الأعمال، ملفات كل منهم يحتاج الى فريق استشاري وطني متخصص على ان تشكل هذه الهيكلة الجديدة بصورة تؤكد التكامل بين الفرق وتؤكد مسؤولياتها ويراعى أن يكون اعضاؤها أناساً قادرين على ادارة الملف الموكل لهم، المرحلة الثانية هي مرحلة دراسة الوضع الحالي ورسم خارطة طريق للمستقبل لكل ملف بهدف ترميم وتطوير للاعمال حيث تتم الموافقة على هذه الخارطة من كل الجهات الرسمية ويتم تحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى وتحدد التحديات التي تحتاج مواجهتها والتعامل معها، المرحلة الثالثة يتم صناعة آليات فعالة تسرع العمل ونظام رقمي من خلاله يراقب آداء الفرق ويؤكد تسخير كل ما يلزم للوصول الى النتائج والأهداف المعتمدة كما ويصدر هذا النظام التقارير التي تحدد مكاننا من الخطة المرسومة بكل شفافية.

التقدم الذي نطمح له ممكن تحقيقه بلا شك، لكن نحتاج بأن نوحد صفوفنا ونعتمد بعد الله على قدرات أبناء الوطن في تطوير الوطن، ودعونا نضع من خلال هذه الهيكلة الجديدة حداً فاصلاً بين السياسيين بدورهم الذي يقومون فيه وبين المهنيين الذي سيقع على عاتقهم إدارة كفة التطور.

