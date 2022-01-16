آراء

ماذا يحدث لو اختفى عمال النظافة فجأة من العالم؟

بالطبع هذا الاختفاء سيكون سبباً في ارتباك العالم لتسببه بتلوث كارثي على الصحة والبيئة.. هل تعلم بأن عامل النظافة في اليابان يُسمى مهندس الصحة ويحصل على راتب مميز من الدولة.

نظراً لأهمية عمله البسيط الذي يقدمه في مجتمعه ومدى تأثيرة على الصحة الجسدية والنفسية... وفي المقابل ماذا يحدث لو اختفى الراقصون والمشاهير ولاعبو الكرة فجأة من العالم؟ بالطبع لا شيء سيحدث مطلقاً... هم فقط مجرد فقاعات صابون تتلاشى دون أن يتركوا أي أثر يذكر.

فهل يعقل بأن الأجور أصبحت هي من تخفي القيمة الحقيقية لأثر الإنسان في الحياة!

لذلك وجب عليك أن تُقدر ذاتك وأن ترفع استحقاقها.. باحترام الاخرين لعملك.. حتى وان كان عملاً بسيطاً، فالأجر الذي تتقاضاه مهما بلغ لا يصنع لك قيمة عند الآخرين.

أنت من تصنع قيمتك بمدى اتقانك واخلاصك لعملك بصدقك وبأفعالك ومدى تأثيرك على الآخرين بكلماتك وأفكارك التي قد تُنير لغيرك الطريق.

كُن مؤثراً ولا تكن متأثراً بتقليد من هم حولك لتترك أثراً لا ينسى على دروب الحياة وطُرقاتها، فلا تكن مجرد فقاعات من الصابون تتلاشى بمرور الأيام.

يقول الطنطاوي في كتابه «رجال من التاريخ»: «الناس الذين يدخلون حياتنا منهم من يمر كما يمر النهر على الصخر، لا يترك أثرًا ولا ينبت زهرًا ولا ثمرًا، ومنهم من يمر مرور الماء على الأرض البكر، تكون قبله قنوات قاحلات وتصير بعده جنات، ومن يمر مرور السيل الدفّاع، يدمر العمران، ويقتل الحيوان، ويؤذي الإنسان».

وكل من تلقاه أو تحدثهُ يأخذ منك ويعطيك، يترك في نفسك أثرًا منه، حسنًا كان أم سيئًا، مؤقتًا أم باقيًا.

ما جلست بين يدي معلم في المدرسة، ولا جلست أستمع إلى محدث في نادٍ أو واعظ في مسجد، بل ما صحبت صاحبًا ولا اتخذتُ رفيقًا إلا كان له في نفسي أثر، يكون عميقًا تارة فيبقى فيها طويلاً، أو يكون ضحلاً فيمحى منها سريعًا». وأخيراً.. ‏لا تتعود على الكلام دائماً... ‏اترك مساحة لأفعالك دعها تنطق.. حتى تترك لك أثراً. فلكل انسان في الحياة لهُ أثر.

