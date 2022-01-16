نصائح ووقائع

الاخيرة

صحيح أن جملة أو مقولة «قرت عين أهل الكويت» عند عودة المسافر لأهله وأحبائه لا تقتصر على أحد ولكننا لو أردنا أن نضع الجملة في مكانها الصحيح فهي لا تقال إلا بعد عودة سيدي صاحب السمو أو سيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما إلى البلاد بعد الغيبة لكونهم قادتنا وأولياء أمورنا وبمثابة الآباء وهم الشجرة التي يتظلل بها أهل الكويت والمقيمون على أرضها.

أما أن تقال «قرت عين أهل الكويت» لشخص لا يعرفه من أهل الديرة إلا اقرباؤه وأصدقاؤه فهي بمثابة النكتة التي لا نريد الضحك على من يقولها.

والجملة الصحيحة لأفراد العائلة هي «قرت عين أهلك» أو «نوّر البيت في حضورك».

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بداية أبارك لحكومتنا الجديدة ثقة سيدي صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد، متمنياً لهم العون والتوفيق من رب العالمين.

وأقول والله ثم والله ثم والله لن ينصلح حالنا ما لم يتغير نهج الإدارة كاملاً أما تبديل وجوه الوزراء، فلن يفيدنا بشيء مع احترامي لهم.

فلقد أثبتت الوقائع بجميع الحكومات السابقة أن كل تشكيل وزاري جديد لم يتقدم خطوة عما قبله وهاهي السنوات تمضي ونحن مكانك راوح باستثناء بعض مشاريع الطرق والجسور وغيرها من المشاريع التي لن ترضينا مقابل التطور والانجازات السريعة لدول مجلس التعاون من حيث جودة ونظافة الأعمال وانتهاء مشاريعهم في الوقت المحدد دون عيوب.

والسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والتهاون في المخالفات التي يتعامل بها بعض الوزراء ومعاونوهم في كيفية إدارة أعمالهم بعد حمل المسؤولية للمقصرين سواء من سمو الرئيس للوزير أو من الوزير لوكلائه إلى أصغر موظف.

ونهضة الكويت وتقدمها لا يتم إلا بالقلوب النظيفة والعمل الجاد مع استبعاد الضغوطات والمساومات والتداخل بالاختصاصات وبتعاون نواب المجلس الذين يضعون مصلحة الكويت من أولوياتهم والبعد عن التفكير في المكاسب الخاصة.

وما شاهدناه بعد أمطار الخير يثبت أن نصف أموالنا للمشاريع تذهب أدراج الرياح وتتكرر نفس الأخطاء لأن الحكومة تكاد تسير «سماري» بسبب نفس الأداء الضعيف وبلا رقابة على مخالفات البناء وغيرها من المخالفات الأخرى مع سوء عمل شركات النظافة.

أما السبب الآخر هو تمركز الوكلاء والوكلاء المساعدين في مناصبهم لمدة طويلة حيث أفرزت علاقة قوية مع أصحاب الشركات الكبيرة.

والباقي تعرفونه.

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تكررت الحالة لعدد من الأصدقاء لذلك أنصح كل من عنده خلاف مع الآخرين سواء أكان شخصاً أو أكثر عليه إن أراد فتح صفحة جديدة للمصالحة التأكد من أن هذا الشخص صادق النية وبوجود شهود لأن التجارب أثبتت أن البعض بعد التراضي ينقلب عليك ويعاود المهاجمة وبعدها لا ينفع الندم.

فاحذورا هذه الفئة حمانا وحماكم الله منها حيث إنه لا يؤتمن جانبهم قال الشاعر:

لا خير في ود امرئ متملق

حلو اللسان وقلبه يتلهب

يلقاك يحلف إنه بك واثق

وإذا توارى عنك فهو العقرب

يعطيك من طرف اللسان حلاوة

ويروغ منك كما يروغ الثعلب

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يطل علينا بين الفينة والاخرى من يطالب بتجنيس البدون ولم يعلم هذا المتذاكي ان البدون وصف يشمل كل من يدعي انه كويتي بما فيهم المزور والمدلس ومن يحمل جنسية بلاده، وهل يقبل هذا المتذاكي بتجنيس الجميع دون معرفة مدى استحقاقه للجنسية.

فإذا كانت اجابته بنعم فهو لا يتمنى الخير للكويت ولا الكويت بحاجة لأمثاله.

أما إذا كانت اجابته منطقية وطالب بالتأكد من صحة البيانات فهذا هو ما يقوم به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة السيد صالح الفضالة والعاملين معه مشكورين حفاظاً على البلد وشعبه وأجياله القادمة.

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بلدنا أصبح المسيطر فيه صاحب الصوت العالي والشواهد كثيرة والاثباتات يشهد لها بعض المواطنين المتواجدين بالوزارات لمتابعة معاملاتهم المرفوضة ليتدخل أحد الأصوات العالية وينجزها بسهولة وبيسر بل الأمر بعد أن تم رفضها من نفس الموظف الحكومي وهي من الأحداث المتكررة إلى هذه اللحظة للأسف.

أما صاحب الحق ذو الاخلاق العالية الذي لا يتعامل مع تلك الحناجر لا يستطيع انجاز معاملته القانونية إلا بعد المراجعات الكثيرة ودفع المقسوم.

والسؤال متى تتقوى الحكومة على أصحاب الأصوات النشاز؟ ومتى نرى الموظف يفرض سيطرته بالقانون ويرفض المعاملة التي يأتي بها النائب؟.

سؤال صعب لا أعتقد أن الحكومة تستطيع الإجابة عنه.

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ما أحلى تغريدات العصافير! وما أبشع تغريدات بعض البشر! فهل تتساوى تغريدات الطير مع تغريدات من لا يملك الضمير؟

فمن أطلق هذه التسمية على الرسائل القصيرة غير منصف ولا يملك الحس المرهف فشتان بين من تطرب الأذن لسماعه وبين من ترفضه العين والأذن لبشاعته فلنستبدل التغريدة الى اسم اخر ليتماشى مع الشتائم والأكاذيب وسوء النوايا لبعض المغردين وأهلا بأصحاب التغريدات الصادقة ذات النقد المنطقي والأخلاقي.

