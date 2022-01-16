متى نعتذر لليهود العرب؟!

الاخيرة

كتبت مقالاً ذات مرة طالبت فيه باعتذار متبادل بين الأمتين الإسلامية والمسيحية عما حدث إبان الحروب والغزوات التي جرت بينهما فلم تكن الشعوب المسيحية بالضرورة سعيدة بالغزو الإسلامي، كما لم تكن بالمثل الشعوب الإسلامية سعيدة بالحروب الصليبية والحقب الاستعمارية اللاحقة، وقد أرسل لي آنذاك د. جورج جبور المستشار السياسي للرئيس حافظ الأسد مؤيداً الفكرة وذكر أنه طرحها على مؤتمر للكنائس عُقد في الأردن، ولاحقاً صدر اعتذار محدود للفاتيكان عن تلك الحقبة آثار جدلاً حوله...

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عاش اليهود العرب ضمن الإمبراطوريات والممالك والدول العربية المتعاقبة دون مشكلات وكانوا للعلم أحد العناصر الفاعلة بعلمهم وجهدهم وثرواتهم في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، ولم يلاقوا مثل الاضطهاد الذي أصابهم من الممالك المسيحية بسبب اتهامهم بدم المسيح، لذا ما إن أُخرج العرب من الأندلس حتى أُخرج اليهود معهم واستوطنوا الدول العربية والإسلامية الممتدة من شمال أفريقيا الى غرب آسيا وشرق أوروبا دون أن يحتج أو يعترض على وجودهم أحد، واستمر ذلك الأمر حتى إبان اضطهاد الدول الأوروبية لهم طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وصدور وعد بلفور وموقف المفتي أمين الحسيني المتشدد حتى أن أمير البيان شكيب أرسلان زار إحدى المستوطنات اليهودية الألمانية في فلسطين ولاحظ مقدار التقدم فيها ورأى أن وجود اليهود الأوروبيين في فلسطين والدول العربية كمصر سيكون بمثابة القاطرة التي ستسحب دولنا من الجهل والتخلف إلى عصور التنوير والحضارة، وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من تلك الهجرة...

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سؤال مستحق.. هل من العدالة أن يضطهد ويهجر المسلمون في أوروبا وأميركا كون هناك جماعات تدعي الإسلام كـ«داعش» قتلت المسيحيين في سورية والعراق وبعض العواصم الأوروبية؟! الإجابة واضحة وهي «لا» كبيرة، لذا فهل من العدل اضطهاد اليهود العرب في العراق ومصر واليمن وسورية وليبيا وبقية بلداننا العربية وقتلهم وإسقاط جنسياتهم ومصادرة أموالهم وبيوتهم «الفرهود» بسبب الإشكال القائم في بلد آخر هو فلسطين، وهل وهذا الأهم ذلك الاضطهاد والمصادرة ودفعهم للهجرة لفلسطين حيث عاشوا كلاجئين في المخيمات هو دعم للمشروع الفلسطيني أم للمشروع الصهيوني؟ الإجابة واضحة.

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آخر محطة:

1- لماذا لا نتقدم كعرب -تمثلنا الجامعة العربية- باعتذار انساني راقٍ معلن لليهود العرب على ما اُرتكب بحقهم دون ذنب اقترفوه وإخراجهم قسرا من بلدان عاشوا فيها منذ آلاف السنين، وكيف لنا أن نشتكي الظلم إذا ما قبلناه على الآخرين وكيف نشكو الاحتلال وهناك من أقر احتلال الطغاة لبلدان الآخرين كما قام به هتلر وصدام؟

2- لو أن غيرهم حدث لهم ما حدث لقطعوا صلتهم بثقافة البلدان التي ظُلموا وأُخرجوا منها، إلا أن «اليوتيوب» يزخر بافتخار اليهود العرب من عراقيين ويمنيين ومغاربة... إلخ بتراثهم العربي واشتياقهم لتلك البلدان.

3- الاعتذار مطلوب من الدول العربية التي مارست «الفرهود» بأشكاله المختلفة وليس من الدول الإسلامية التي لم تفعل بالأمس واليوم ما فعلته دولنا العربية.

