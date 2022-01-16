البرلمان الإيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، امس أن طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، عبر حسابه على «تويتر» إن العلاقات بين إيران والسعودية يتم إحياؤها وإن السفارتين تستعدان لإعادة فتحهما. وأضاف أن «هذا الأمر الذي سيكون له تداعيات مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالم الإسلامي».

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت الاثنين الماضي، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي وقال «إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات».

وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع تلفزيون «الجزيرة»، إن الحوار مع السعودية «إيجابي وبناء»، وان بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.

وكشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي - الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا. وقال مسجدي إن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات.

على صعيد اخر وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى بكين للقاء نظيره الصيني، وانغ يي، في أول زيارة إلى الصين يقوم بها مسؤول رفيع في حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يناقش كبير الدبلوماسيين الإيرانيين اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي الممتدة لـ 25 عاما والتي وقعتها بكين وطهران في مارس عام 2021 خلال حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، وفقا للمجلة الأميركية. وستشهد الصفقة البالغة 400 مليار دولار استثمار الصين في العديد من قطاعات الاقتصاد الإيراني، من التمويل إلى البنية التحتية. كما ستقيم كلا القوتين علاقات عسكرية أوثق.

ومع ذلك يشير تقرير مجلة «فورين بوليسي» إلى أن العلاقة بين البلدين ليست تحالفا قويا بأي حال من الأحوال لاسيما وأن طهران تعاني من قرارت بكين بدعم عقوبات الأمم المتحدة ضدها.

