عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشف مسؤول إيراني عن أن القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا انحسرت، وأن الوفود تبحث آليات تطبيق أي اتفاق محتمل، بينما اعتبر البيت الأبيض أن المفاوضات بلغت مرحلة حاسمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» امس عن مصدر مطلع أن القضايا الخلافية في المفاوضات انحسرت، حيث تمت معالجة الكثير من النقاط ذات الصلة بالحظر والقضايا النووية. وأضاف المصدر أن المباحثات دخلت مرحلة مناقشة القضايا الصعبة، وأن الوفود بدأت بحث تبديل القضايا المتفق عليها مبدئياً إلى كلمات لتدوينها في نص اتفاق.

وفي السياق نفسه كان مصدر قريب من المفاوضات أوضح أن المفاوضين لا يناقشون بنود الاتفاق النووي، بل سبل عودة كل من إيران والولايات المتحدة إلى تطبيق الاتفاق عبر خطوات عملية. وأشار المصدر إلى أن أي تفاهم نهائي سيتم تطبيقه عبر مراحل تستغرق شهورا.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن المفاوضات تسير ببطء، كما حذر في ختام اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بمدينة برست غربي فرنسا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيضع الاتحاد أمام أزمة، مطالبا إيران «بحسم موقفها».

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي فوصفت المرحلة الحالية من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران بأنها حاسمة، موضحة أن واشنطن ستفكر في مسار مختلف في المراحل المقبلة، وأن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه وضع مجموعة من الخيارات لدراستها.

