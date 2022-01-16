البرلمان المصري يهاجم «هيومن رايتس ووتش»: أصبحت المتحدث الرسمي باسم «الإخوان»

عربيات ودوليات

هاجمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، إن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ «جعلت قوى الشر والظلام والإرهاب تشعر بالهوس والجنون».

وعبر البرلماني المصري، في بيان له، عن أسفه الشديد لوصف منظمة «هيومن رايتس ووتش» محاولات مصر في ملف حقوق الإنسان بأنها «سطحية لخلق انطباع التقدم».

وزعمت المنظمة الدولية أن «قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري». وفي رده على تلك المزاعم، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري أن «هذه الاتهامات كلها كذب في كذب ولا أساس لها من الصحة».

وقال النائب طارق رضوان إن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد أن أصبحت المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت إلى أن التاريخ سيكشف أن «منظمة هيومن رايتس ووتش مأجورة وكل التقارير التي تبث فيها سمومها ضد مصر هي ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وكلها اشاعات وأكاذيب ضد مصر».

وتابع: «العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بما يدور داخل مصر في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان».

وأكد النائب طارق رضوان أن «جميع التقارير التي تصدرها هذه المنظمة المشبوهة يلقي بها الشعب المصري في سلة القمامة بعد أن تأكد بذكائه الحاد أنه لا صحة على وجه الإطلاق لما تبثه من أكاذيب وسموم وافتراءات ضد بلاده وأن جميع تقاريرها مكتوبة وممهورة بحبر إرهابي تنتجه الإخوان».

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد هاجمت في تقريرها العالمي 2022، السلطات المصرية منتقدة أداءها في ملف حقوق الإنسان.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيه تلك المنظمة الحكومة المصرية، وتكرر مزاعم إخوانية ما يشكك في مصداقيتها دائما.

