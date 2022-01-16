هدى عبدالناصر تتحدث عن نكسة يونيو: والدي توقع العدوان الإسرائيلي قبل وقوعه!

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، مؤكدة أن والدها توقع العدوان الإسرائيلي على مصر يوم 2 يونيو، وأنه سيكون في 5 يونيو وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وحدثت مناقشات داخل مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك الأمر.

وذكرت أن والدها لم يخبر أحداً بنيته التنحي بعد نكسة 1967، ولم يكن يتحدث مع أحد معهم خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن مجلس الأمة «البرلمان» اجتمع في منزل والدها بعد نكسة 1967.

وأضافت أن الرئيس الراحل أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وحدثت مناقشات داخل مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك الأمر.

وذكرت هدى جمال عبدالناصر أن العالم العربي كان يتحدث بعد نكسة 67 عن وقف تصدير البترول إلى الغرب ورفض جمال عبدالناصر أن يتم تفعيل ذلك، خاصة أن فترة التجهيز للحرب سوف تستغرق وقتاً، ولكنه طالب بمساعدة مصر وسورية والأردن عن الخسائر التي ألمت بها بعد نكسة 1967.

وكشفت أن الدول العربية قامت بدعم مصر بنحو 90 مليون دولار بعد نكسة 1967 وكان حينها الدولار يساوي 2.5 جنيه، وحصلت مصر والأردن وسورية على الدعم المالي من الكويت وليبيا والسعودية، كونها الدول المنتجة للنفط في ذلك الوقت من أجل إعادة تشكيل الجيش بعد نكسة 1967.

