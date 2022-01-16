ارتفاع قياسي بإصابات «كورونا» في دول شرق المتوسط

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: كشف تقرير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بلغت 17.5 مليونا، فيما سجلت 317 ألف حالة وفاة بالإقليم الذي يضم 22 دولة. وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» ارتفعت بنسبة 89% في منطقة شرق البحر المتوسط في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بالأسبوع السابق لكن الوفيات انخفضت 13%. وحسب المنظري فإن 6 بلدان بهذه المنطقة لم تطعّم أكثر من 10% من سكانها. وهذه الدول هي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسورية واليمن. لكن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هذه البلدان لديها من اللقاحات ما يكفي لتطعيم 40% من سكانها. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المشاكل لا تتعلق بتوفير اللقاحات ولكن بتحديات أخرى، أبرزها غياب الالتزام السياسي على أعلى المستويات، إضافة إلى انعدام الأمن. كما يمثل ضعف النظام الصحي، والتحديات اللوجستية ومحدودية التفاعل مع المجتمعات المحلية، عوامل أخرى تحد من إمكانية وصول اللقاح إلى مستحقيه.