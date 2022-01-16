الأمن التونسي يفرق مظاهرة ضد الرئيس

عربيات ودوليات

تونس - الوكالات: أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد، الجمعة. وأظهرت لقطات مصورة مدافع المياه المستخدمة لمنع المتظاهرين من المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن 1200 متظاهر حاصروا شارع بورقيبة و«تعمدوا انتهاك القرار الوزاري بحظر التظاهر» وأضافت أن قوات الأمن «بأقصى درجات ضبط النفس استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم تدريجياً ودعوتهم للمغادرة». وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على 6 متهمين بمحاولة «القيام بأعمال شغب وتخريب». وأظهرت مقاطع فيديو أن الشرطة طوقت شارع بورقيبة المركزي ونصبت حواجز قبل ساعات من تجمع الحشود تحسباً لمظاهرات تمت الدعوة إليها في وقت سابق من الأسبوع. وخرجت الحشود للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد وإحياءً للذكرى الـ11 لثورة 2011 التي أطلقت «الربيع العربي».