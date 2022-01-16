loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«تسونامي» يدفع سكان تونغا إلى الجبال.. ويصل ساموا الأميركية


دفعت موجات المد البحري «التسونامي» التي اقتحمت جزيرة تونغا، أمس، السكان إلى مناطق مرتفعة مثل الجبال، في وقت رصدت موجات مماثلة في جزيرة ساموا الأميركية. وجاءت موجات «التسونامي»، التي وثقت الفيديوهات جزءا منها، إثر ثوران بركان هونغغا تونغا هونغ هاباي تحت سطح البحر.
وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق البحري بين جزر هاواي ونيوزيلندا.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن ثوران البركان أرسل أمواجا ضخمة ارتطمت بالشاطئ وأجبرت المواطنين على الإسراع إلى مناطق مرتفعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة