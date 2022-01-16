الصفدي: الأردن يهدف من الاتصالات مع دمشق إلى فتح أفق الحل السياسي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عن دوافع بلاده من فتح رحلات الطيران بين عمّان ودمشق، والاتصال الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبدالله، مؤخرا مع الرئيس السوري بشار الأسد وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة «CNN» إن مايحاول الأردن فعله هو «التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سورية». وأضاف الوزير الأردني أن بلاده كانت في الجانب المتلقي لآثار تلك الأزمة وأنه «لا يمكن الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة»، على حد تعبيره.كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هناك حاجة «إلى العمل من أجل حل سياسي». وتابع «نتفق جميعاً على عدم وجود حلول عسكرية، وقد أدت الأزمة إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن». وأتم قائلا «هذا ما يحاول الأردن فعله، فتح الأفق لحل سياسي».

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا يمكن الاعتماد على أميركا فقط لحل مشكلات المنطقة، مشيرا إلى أن يجب العمل عليها أولا، ثم بعدها العمل مع الولايات المتحدة كشريك موثوق للتقدم إلى الأمام. وردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن يرى أن أميركا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية عن الماضي، أجاب الصفدي في مقابلة مع شبكة «CNN» بأن واشنطن مستمرة بكونها صديقة حقيقية وجيدة للأردن. وأضاف أن التعاون مع الولايات المتحدة في التخفيف من العديد من التحديات التي واجهت الأردن في نهاية المطاف كنتيجة لأزمات إقليمية، فالشراكة الأردنية الأميركية صلبة وقوية.

كشف مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ان سفيرة الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تلقي إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة. وورد في بيان من مكتب رئيس الوزراء أن السفيرة دوروثي شيا سلمت ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية «أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر».

