الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن السفينة الإماراتية

عربيات ودوليات

عدن - الوكالات: رفضت ميليشيات الحوثي في اليمن امس دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي سيطرت عليها مطلع يناير. وصادر الحوثيون المدعمون من ايران في الثالث من يناير سفينة «روابي» التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية. وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى «الإفراج الفوري» عن السفينة وعن «طاقمها»، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز السفينة «روابي». ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء المتمردين اليمنيين على السفينة بأنها «عملية قرصنة» مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية. وكانت الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الامن طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة. الى ذلك قال مركز حقوقي يمني إن 38 مدنيا وعسكريا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ألغام وذخائر زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في محافظتي شبوة ومأرب. ووثق المرصد اليمني للألغام هذه الحصيلة لضحايا الألغام منذ مطلع يناير الجاري فقط في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة النفطية بجنوب شرق البلاد ومديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة، حيث تقود قوات العمالقة الجنوبية حملة عسكرية ضخمة مدعومة من تحالف دعم الشرعية ضد الجماعة المدعومة من إيران. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن عملية جديدة تهدف لتغيير مسار القتال بعدما نجحت قوات ألوية العمالقة بدعم من الضربات الجوية في طرد الحوثيين من محافظة شبوة المنتجة للنفط وإعادة فتح الطريق إلى مأرب.