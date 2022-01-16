أفغانستان: تمرّد أوزبكي يهدد بـ«انشقاق عرقي» يمزق طالبان

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: تحاول حركة طالبان السيطرة على حركة تمرد نشبت بين أقليات عرقية في صفوفها في الأقاليم الشمالية للبلاد، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر الحركة إثر تمرد مقاتلين أوزبك في إقليم فارياب أدت إلى سقوط 4 مقاتلين وإصابة آخرين.

بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تتعمق الانقسامات العرقية في أفغانستان، وهي كانت أحد محركات الحروب في البلاد طوال عقود. فالأوزبك والطاجيك وغيرهم من الأقليات العرقية في الأقاليم الشمالية يعارضون طالبان التي يتحكم بها البشتون.

ومع ذلك انتسبت جماعات عرقية في المناطق شمالية إلى صفوف طالبان وأدت دوراً مهماً في بسط سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي. ونقلت الصحيفة الأميركية عن تميم آسي، رئيس معهد الحرب الأفغاني لدراسات السلام، قوله «سابق لأوانه معرفة إذا كان ما حدث في فارياب سيتحول إلى كرة الثلج تكبر داخل صفوف طالبان غير البشتونية في شمال أفغانستان ووسطها وغربها». وأفاد مواطنون أفغان بأن ما سبب اندلاع الاشتباكات في فارياب هو اعتقال طالبان مخدوم عليم، وهو قيادي أوزبكي بارز داخل الحركة وهو من قاد المعارك في مقاطعتي فارياب وجوزجان. واضافوا أن طالبان تتهم عليم بالسرقة وهي حجة لاعتقاله، من دون صدور أي إعلان رسمي من الحركة رغم انها أقرت باحتجاز عليم. وهذا ما أدى إلى اندلاع تمرد أوزبيكي واسع النطاق، متهماً البشتون بالتمييز.

وأضاف مواطنون أفغان في مدينة ميمنه، عاصمة فارياب «أغلقت الشوارع المؤدية إلى المكاتب الحكومية، لكن قوات خاصة تابعة لطالبان استعادت السيطرة على مكتب حاكم الإقليم» ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد سكان الإقليم قوله «المتاجر مغلقة، ونتوقع أن تسوء الأمور بين لحظة وأخرى، فالأمر أكثر من مجرد اعتقال قيادي، إنه انقسام عرقي يتجاوز طالبان الآن».

