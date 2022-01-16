«السوبر» بين ريال وبلباو الليلة

دوليه

تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض والذي يحتضن نهائي كأس السوبر الإسبانية بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وبلغ ريال مدريد الذي سبق له الفوز بهذه البطولة 11 مرة، النهائي على حساب غريمه التقليدي برشلونة بالفوز عليه 3-2 بعد شوطين إضافيين، فيما تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس السوبر بعدما حوّل تأخره إلى انتصار مستحق على خصمه أتلتيكو مدريد 2-1، في ملعب الملك فهد الدولي.

وأجرى ريال مدريد، جلسة مران أول من أمس في غياب كل من داني كارفاخال ودافيد ألابا وخيسوس فاييخو، قبل ان يعلن النادي الملكي إصابة كارفاخال بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لن يشارك في النهائي اليوم.من جانبه، لم يتدرب ألابا هو الآخر بسبب مشكلات في أوتار الركبة حالت دون مشاركته في مواجهة برشلونة في نصف النهائي، وقد يغيب أيضا عن النهائي.

وفي المقابل، تدرب كل من فينيسيوس جونيورز وميليتاو والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما، الذين أنهوا مباراة الكلاسيكو بآلام عضلية، بشكل طبيعي اول من امس وسيكونوا متاحين لمواجهة بيلباو.

وأفاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إنه سيواجه أتلتيك بلباو، بطريقة مختلفة عن التي لعب بها أمام برشلونة، في نصف النهائي.

وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي، «نريد الفوز باللقب، وبالتأكيد الخطة ستكون مختلفة عن مباراة نصف النهائي، لأن أتلتيك بلباو مختلف عن برشلونة».وأضاف: «القلق من كورونا؟ لا، أصبحنا معتادين على الأمر.. وأشعر بالأسف لكارفاخال وغيابه، لكنه بخير، حيث يعاني نزلة برد فقط».ونوه أنشيلوتي بأن علاقته بمارسيلينو تورال مدرب بلباو ليست قوية، لكنه قال إنه يحبه كثيرًا، فهو قادر على التحكم في التفاصيل الصغيرة جيدًا، ولديه فريق منظم، ولا يستسلم أبدًا.وعن فينيسيوس، قال أنشيلوتي: «يمكننا الدفع به إلى الداخل لمساعدة بنزيما، وضد فالنسيا سجل بهذه الطريقة.. فهو يمكنه الدخول للمنطقة دون كرة، وليس فقط المراوغة من الخارج».

ويخوض مدرب أتلتيك بلباو مارسيلينو «النهائي الرابع له مع الفريق في غضون عام» بعد إقصاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وفي وقت سابق أوضح مارسيلينيو أن التاريخ الحديث لأتلتيك في مباريات الصراع على اللقب يقول إنهم لعبوا «كما لم يحدث من قبل وخسروا كما هو الحال دائما» وتمنى حدوث «تغيير هذا العام» وتحقيق المزيد من النجاح».

