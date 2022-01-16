سيتي حسم «قمة الدوري»

دوليه

حسم مانشستر سيتي المتصدر قمة الدوري الإنكليزي، بفوزه على وصيفه تشلسي 1-0 امس السبت على ملعب الاتحاد. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين بالدقيقة 70. ووسع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفارق عن ملاحقه تشيلسي إلى 13 نقطة.

وبات في رصيد سيتي 56 نقطة مقابل تجمد تشلسي عند النقطة 43 في المركز الثاني. وتقام اليوم مباراتان، إذ يتواجه ليفربول مع برينتفورد ووست هام مع ليدز يونايتد، فيما تأجلت مباراة أرسنال و توتنهام هوتسبير بناء على طلب الأول بسبب وجود حالات «كوفيد-19» في الفريق إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم إفريقيا مع منتخباتهم. ويفتقد أرسنال جهود لاعبه غرانيت تشاكا بسبب حصوله على بطاقة حمراء في التعادل السلبي يوم الخميس أمام مضيفه ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الرابطة بينما يعاني سيدريك سواريس وبوكايو ساكا وكالوم تشيمبرز من إصابات.ويخوض توماس بارتي ومحمد النني ونيكولاس بيبي وبيير-إيمريك أوباميانغ مباريات مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية بينما أصيب النرويجي مارتن أوديغارد بـ«كوفيد-19». وفي مؤتمر صحفي قبل قرار رابطة الدوري الممتاز قال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه لديه مخاوف من قلة اللاعبين المتاحين للمباراة.ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

