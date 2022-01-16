نيس عزز وصافته

دوليه

عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه نانت 2-1 اول من امس في افتتاح منافسات المرحلة الواحدة والعشرين.

وانفرد نيس بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب اليوم، علماً أن النادي المتوسطي يملك مباراة مؤجلة. وحقق نيس فوزه الرابع توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، من بينها الفوز على رين ولنس اللذين ينافسان بقوة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، بالإضافة الى تعادله مع باريس سان جرمان 0-0 في بارك دي برانس. وأنهى رجال المدرب كريستوف غالتييه المتوج مع ليل بطلاً في الموسم الفائت، سلسلة من أربع مباريات لضيفه نانت من دون هزيمة من بينها ثلاثة انتصارات وتعادل في المرحلة الماضية أمام موناكو 0-0.

على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، ترجم كاسبر دولبيرغ بنجاح ركلة جزاء بعد لمسة يد على الغيني عبدالله سيلا فسدد كرة قوية في وسط المرمى فيما ارتمى الحارس ألبان لافونت إلى اليسار (20)، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الاوّل، نجح نانت في إدراك التعادل بتسديدة أرضية زاحفة من ركلة حرة من 25 متراً نفذها المدافع أندري جيروتو لمسها الحارس الأرجنتيني والتر بينيتس من دون أن ينجح في صدها (44).

ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف نيس النتيجة بمجهود فردي من كيفيرين تورام الذي اخترق دفاع «الكاناري» وتبادل الكرة مع الجزائري الأصل أمين غويري، ليسدد لاعب الوسط من داخل المنطقة بقدمه اليسرى في الشباك (55).

